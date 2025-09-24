امام جمعه تبریز: تبلیغ دین باید متمرکز و تحت نظارت نهادی واحد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی این استان آذربایجان شرقی سخنانی را در خصوص سه موضوع مهم مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ضرورت تمرکز امر تبلیغ دین بیان داشت.
تأکید بر فصل الخطاب بودن رهبری
مطهری اصل با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حضرت آقا در مورد سه موضوع مهم کشور به صورت شفاف و کامل سخن گفتند و نظرات خود را بیان فرمودند. ایشان تأکید کردند که پس از این اتمام حجت، در تریبونهای رسمی کشور مانند صدا و سیما، روزنامهها و نماز جمعهها، هیچکس حق ندارد بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در این موارد صحبت کند.
امام جمعه تبریز افزود: در محیطهای دانشگاهی و حوزوی، آزادی بیان وجود دارد و افراد میتوانند نظرات خود را بیان کنند و پاسخ بشنوند، اما در تریبونهای رسمی، رعایت این امر ضروری است.
وی اضافه کرد: هنگامی که در برخی مسائل اختلاف نظر وجود دارد، فصل الخطاب، مقام معظم رهبری است؛ هم دین این را میگوید، هم عقل و هم قانون اساسی که تلفیقی از دین و عقل بشری است و باید به طور کامل از آن حمایت شود.
حجت الاسلام مطهری اصل در ادامه به نقش مردم اشاره کرد و گفت: مردم در انتخابات شرکت میکنند تا مشکلاتشان حل شود، نه اینکه به افراد خاص رأی دهند. قاطبه مردم ما به دنبال مسائل حاشیهای سیاسی نیستند و این را در طول هشت سال دفاع مقدس به خوبی اثبات کردند.
لزوم ساماندهی مرکزیت تبلیغ دین
امام جمعه تبریز به موضوع تبلیغ اسلام پرداخت و بر ضرورت تمرکز و یکپارچگی در این عرصه تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تبلیغات در یک جا جمع نیست، اظهار کرد: متأسفانه امروز هرکس با استفاده از بودجههای مختلف، بدون تخصص لازم، در زمینه مسائل دینی اظهارنظر میکند که این قابل قبول نیست.
وی افزود: بخش نظری دین، مربوط به حوزههای علمیه است و دیگران حق ورود نظری به این مسائل را ندارند. آنچه مهم است، ساماندهی تبلیغ عملی دین در جامعه است. باید مکانیزمی وجود داشته باشد که هرکسی میخواهد اسلام را تبلیغ کند، تحت نظارت و وابسته به یک نهاد مشخص و پاسخگو باشد تا از ایجاد تشتت و فعالیتهای سلیقهای جلوگیری شود.
مطهری اصل با ارائه پیشنهادی در این زمینه گفت: باید با برنامهریزی و مشورت، زمینهای فراهم شود تا با تصویب دفتر مقام معظم رهبری، ادغامهای لازم در این زمینه انجام پذیرد.
حجت الاسلام مطهری اصل در پایان از زحمات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی، مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان تقدیر کرد و برای ایشان آرزوی توفیق در ادامه خدمت کرد.
وی همچنین حجت الاسلام سید حسن اصل نژاد، مدیرکل جدید را مسئولی توانمند دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از مشورتها و برنامهریزی دقیق، به ویژه در ارتباط با گروههای مؤثر مانند علما، مداحان و دانشگاهیان، بتواند به موفقیتهای بیشتری در این مسئولیت خطیر دست یابد.
نظر شما