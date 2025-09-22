مطهری اصل: مدرسه کانون علم و ایمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل به مناسبت بازگشایی مدارس آمده است:
با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر کلاسهای درس، به عطر علم و معنویت شده و فعالیتهای آموزشی با نام و یاد خدا و اهل بیت (ع) رونق گرفته و با توجه همزمان این روز مهم با هفته دفاع مقدس، امور پرورشی و تربیتی در مدارس نیز، رنگی از ایمان و اخلاق میگیرند. مدرسه تنها جایگاه آموزش نیست، بلکه بوستانی برای پرورش روح، شکوفایی استعدادها و نزدیکتر شدن به ارزشهای الهی است.
با طنین انداز شدن دوباره زنگ مدرسه، فضای تعلیم و تربیت در پرتو عنایات الهی و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) جانی تازه میگیرد و این رویداد، فرصتی ارزشمند است تا دانشآموزان با روحیهای پرنشاط، قدم در مسیر تهذیب نفس بگذارند و معلمان دلسوز رسالت بزرگ خویش را در تربیت نسل مؤمن، متعهد و کارآمد آغاز کنند.
مدرسه، کانون نور و دانایی و محفل پرورش ارزشهای اخلاقی و دینی است؛ جایی که علم با ایمان در هم میآمیزد و زمینه رشد همهجانبه شخصیت آیندهسازان میهن اسلامی فراهم میگردد. امید است در سال تحصیلی جدید، همهی تلاشها در مسیر اعتلای فرهنگ، شکوفایی استعدادها و تربیت انسانهای مؤمن و مسئولیتپذیر، به ثمر نشیند و به فضل پروردگار، ثمره آن سربلندی و پیشرفت جامعه اسلامی باشد.
