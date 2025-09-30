رضا صدیقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدعهدیهای مکرر ایالات متحده آمریکا و خروج یکجانبه از برجام در سال ۱۳۹۷، همراه با اعمال مجدد تحریمهای غیرقانونی، اعتماد نسبت به هرگونه مذاکره آینده را از بین برده است.
صدیقی با اشاره به اینکه این اقدامات، فضای دیپلماسی را پیچیده کرده است، تأکید کرد: خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی اروپا به تعهدات اقتصادی خود، منجر به برداشتن گامهای اصلاحی در برنامه هستهای ایران شد.
وی افزود: تحمیل جنگ در حین مذاکرات نیز این روند را به بنبست کشانده و بیاعتمادی را تشدید کرده است.
مکانیسم ماشه؛ ضربهای جبرانناپذیر
این نماینده مجلس فعالسازی مکانیسم ماشه (اسنپبک) توسط اروپا را ضربهای جبرانناپذیر بر اعتماد متقابل دانست و با تاکید بر بی اثر بودن بازگشت تحریم های سازمان ملل، گفت: این اقدام روند دیپلماتیک را مختل کرده است.
صدیقی شرط اصلی ایران برای ادامه مذاکرات را نشان دادن حسن نیت عملی از سوی آمریکا، شامل لغو کامل تحریمها، جبران خسارات و تضمین عدم تکرار بدعهدیها دانست.
وی به بررسی چهار راهکار کلیدی برای جلوگیری از تکرار بدعهدیهای طرفهای غربی اشاره و تأکید کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داده است اقتدار نظامی و مقاومت منطقهای میتواند معادلات را به نفع ایران تغییر دهد. به عقیده او، این امر باید بهعنوان پشتوانهای برای دیپلماسی فعال در مذاکرات آینده استفاده شود.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ایران باید با تکیه بر توان دفاعی و نفوذ منطقهای خود، هرگونه مذاکره را از موضع قدرت پیش ببرد. این رویکرد به طرف مقابل پیام میدهد که فشارهای نظامی یا سیاسی نمیتواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.
صدیقی به اهمیت تضمینهای عملی در توافقات تأکید کرد و افزود: تجربه بدعهدی آمریکا در برجام و عدم پایبندی اروپا به تعهدات اقتصادی نشان میدهد که بدون تضمینهای واقعی، توافقات شکننده خواهند بود.
او پیشنهاد کرد: ایران در هر مذاکره آتی باید مکانیسمهای الزامآور مانند ضمانتهای مالی، جریمههای بینالمللی در صورت نقض تعهدات، و شروط بازگشتپذیر (مانند اسنپبک معکوس) را مطالبه کند. این مکانیسمها باید بهگونهای طراحی شوند که هزینه نقض توافق برای طرف مقابل سنگین باشد.
تنوعبخشی به شرکای بینالمللی
صدیقی به گسترش روابط با قدرتهای غیرغربی نظیر چین، روسیه و کشورهای همسو در آسیا و آفریقا بهعنوان رویکردی ضروری اشاره و تأکید کرد: این تنوع بخشی میتواند بهعنوان اهرمی برای کاهش فشار غرب عمل کند. به عنوان نمونه، نماینده مجلس به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و توافقات اقتصادی با چین اشاره کرد و افزود: این موارد میتوانند به جلوگیری از تکرار سناریوهای بدعهدی کمک کنند.
وی همچنین با اشاره بر لزوم افزایش تابآوری داخلی، تأکید کرد: دشمنان در زمان مذاکرات از ابزار تحریم و فشارهای اقتصادی برای تضعیف ایران استفاده میکنند. بنابراین، تقویت اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در فناوریهای کلیدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میتواند ایران را در برابر فشارهای خارجی بیمه کند. این رویکرد به کشور امکان میدهد تا در مذاکرات، بدون نگرانی از تبعات اقتصادی، مواضع قاطعانهتری اتخاذ کند.
