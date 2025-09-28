مدیرکل دامپزشکی مازندران: ۹ کانون هاری شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شش ماهه اول امسال، تعداد کانون‌های بیماری هاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: در نیمه نخست سال گذشته ۳۶ کانون بیماری هاری در استان شناسایی شده بود که این عدد در شش ماه اول سال جاری به ۹ کانون رسیده است. این روند نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر استان در کنترل این بیماری ویروسی و کشنده است که از طریق گازگرفتگی حیوانات آلوده به انسان منتقل می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در تشریح ماهیت بیماری هاری گفت این بیماری یک عفونت ویروسی مشترک بین انسان و حیوانات پستاندار است که پس از ظهور علائم، تقریباً در تمام موارد منجر به مرگ بیمار می‌شود. به همین دلیل کنترل این بیماری در میان حیوانات به خصوص سگ‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.

آقاپور کاظمی به اقدامات موثر انجام شده اشاره کرد و گفت: در راستای ایجاد ایمنی جمعی، بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ قلاده سگ دارای صاحب در استان علیه هاری واکسینه شده‌اند، همچنین دو مرحله پویش آموزشی «دوری و دوستی» با هدف افزایش آگاهی شهروندان، به ویژه کودکان و دانش‌آموزان، درباره نحوه برخورد صحیح با حیوانات، پیشگیری از گازگرفتگی و انتقال بیماری برگزار شده است.

وی افزود: در مناطقی که کانون بیماری شناسایی شده یا سابقه ابتلا وجود داشته، واکسیناسیون دام‌های اهلی نیز با مجوز سازمان دامپزشکی کشور انجام شده است، همچنین همکاری نزدیک با شهرداری‌ها موجب جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب و واکسیناسیون ۲۱۵ قلاده از این حیوانات در مراکز نگهداری شده است.

آقاپور کاظمی با قدردانی از مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف، تأکید کرد که علی‌رغم پیشرفت‌های به دست آمده، بیماری هاری همچنان یک تهدید جدی به شمار می‌آید و استمرار برنامه‌های واکسیناسیون، آموزش عمومی و کنترل دقیق حیوانات ضروری است تا سلامت جامعه حفظ شده و هدف حذف کامل بیماری محقق شود.