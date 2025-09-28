مراسم گرامیداشت علامه ذوالفنون؛ آمل شهر عرفان و حکمت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت علامه ذوالفنون آیتالله حسنزاده آملی شامگاه یکشنبه با حضور اساتید، شاگردان و علاقهمندان به ساحت عرفانی و علمی ایشان در امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار شد.
در این مراسم، اسماعیل منصوری لاریجانی محقق و پژوهشگر معارف دینی با اشاره به اهمیت توجه به میراث معنوی و اخلاقی بزرگان اظهار داشت: امروز وظیفه ما سنگین است و باید از ظرفیتهای معرفتی و اخلاقی بزرگان همچون علامه حسنزاده و آیتالله جوادی آملی برای هدایت نسل جوان بهره ببریم.
وی افزود: بزرگترین درسی که از شخصیتهایی چون سید حسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی میتوان گرفت، توجه به خودسازی، فروتنی و اصلاح اخلاقی در کنار تلاشهای اجتماعی و سیاسی است.
منصوری لاریجانی با انتقاد از برخی بداخلاقیها و اختلافافکنیها در جامعه تصریح کرد: این رفتارها هزینههای سنگینی به همراه داشته و مردم از این نوع درگیریها خسته شدهاند. انسجام ملی یعنی وحدت مردم و نباید با کجسلیقگیها و خودخواهیها آن را خدشهدار کرد.
این پژوهشگر عرفان اسلامی با اشاره به جایگاه زنان در جامعه گفت: زنان ما با شرف، شور و خودآگاهی در عرصههای اجتماعی و سیاسی حضور دارند و باید قدر این ظرفیتها دانسته شود چرا که از دامان آنان نسلهای آینده تربیت میشوند.
وی همچنین با یادآوری سختیهای دوران دفاع مقدس و رشادتهای شهدا افزود: بسیاری از شهدا در شرایطی به شهادت رسیدند که حتی امکانات ابتدایی در اختیار نداشتند، اما امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار است و همین امر موجب نگرانی دشمنان شده است.
منصوری لاریجانی در پایان تأکید کرد: آمل شهر اخلاق، عرفان و حکمت است و این سرمایه معنوی باید با الهام از اندیشههای بزرگان همچون علامه حسنزاده آملی و آیتالله جوادی آملی پاس داشته شود.
