  1. استانها
  2. مازندران
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۰۶

ایران در وضعیت اقتدار قرار دارد

آمل - نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه ما امروز در وضعیت اقتدار قرار داریم، حفظ این دستاورد را یک اولویت اساسی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور پنجشنبه شب در تجمع مردمی این شهرستان با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار در شرایط حساس کشور، خطاب به رؤسای سه قوه گفت: ما امروز در یک وضعیت اقتدار قرار داریم؛ بنابراین نباید حضور مردم و مسئولان از منظر سیاسی و عبادی تضعیف شود، بلکه باید با صراحت و قاطعیت مدیریت و جهت‌دهی شود.

وی افزود: در این شرایط، راه درست آن است که برنامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مردم، به‌ویژه در سفرهای معنوی، با عزت و اقتدار حضور داشته باشند؛ نه آن‌که در فاصله و شرایط فعلی، حجاج و فرزندان این مرز و بوم از مسیر درست محروم بمانند.

حاجی‌پور همچنین تاکید کرد: اگر بنا باشد فرزندان کشور برای انجام مسئولیت‌های دینی و معنوی اعزام شوند، باید با مدیریت صحیح و با صلابت صورت گیرد تا با قدرت و انسجام، حضور مؤثر در عرصه‌های عبادی رقم بخورد.

وی در پایان با اشاره به استمرار پیگیری‌ها برای پایان یافتن جنگ و تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران، گفت: ان‌شاءالله پس از پیروزی و تحقق اهداف، با اقتدار در عرصه‌های سیاسی و معنوی شرکت خواهیم کرد.

کد مطلب 6809521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها