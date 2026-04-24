ایران در وضعیت اقتدار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور پنجشنبه شب در تجمع مردمی این شهرستان با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار در شرایط حساس کشور، خطاب به رؤسای سه قوه گفت: ما امروز در یک وضعیت اقتدار قرار داریم؛ بنابراین نباید حضور مردم و مسئولان از منظر سیاسی و عبادی تضعیف شود، بلکه باید با صراحت و قاطعیت مدیریت و جهت‌دهی شود.

وی افزود: در این شرایط، راه درست آن است که برنامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که مردم، به‌ویژه در سفرهای معنوی، با عزت و اقتدار حضور داشته باشند؛ نه آن‌که در فاصله و شرایط فعلی، حجاج و فرزندان این مرز و بوم از مسیر درست محروم بمانند.

حاجی‌پور همچنین تاکید کرد: اگر بنا باشد فرزندان کشور برای انجام مسئولیت‌های دینی و معنوی اعزام شوند، باید با مدیریت صحیح و با صلابت صورت گیرد تا با قدرت و انسجام، حضور مؤثر در عرصه‌های عبادی رقم بخورد.

وی در پایان با اشاره به استمرار پیگیری‌ها برای پایان یافتن جنگ و تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران، گفت: ان‌شاءالله پس از پیروزی و تحقق اهداف، با اقتدار در عرصه‌های سیاسی و معنوی شرکت خواهیم کرد.