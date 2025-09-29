علوفه برای حمایت از آهوی خارگی تأمین شد

محمدرضا دشتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام بخشی از تعهدات ما در زمینه حفاظت از محیط زیست و حمایت از حیاتوحش جزیره خارگ است. تأمین نیازهای تغذیهای گونههای بومی، به ویژه آهوی نژاد ایرانی خارگ، در شرایط خشکسالی و کمبود منابع طبیعی اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: پشتیبانی از آهوان خارگی، یکی از گونههای شاخص ملی، از اولویتهای اصلی مدیریت عملیات عمومی است. تأمین علوفه باعث بهبود شرایط زیستگاهی و افزایش بقای این گونه ارزشمند میشود و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی جزیره دارد.
دشتیزاده در پایان تصریح کرد: عملیات عمومی خارگ همواره تلاش داشته است مسئولیتهای اجتماعی خود را در کنار فعالیتهای اقتصادی دنبال کند.
