  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

ساماندهی پسماند شهرداری دوگنبدان نیازمند ۷۰ هکتار زمین است

ساماندهی پسماند شهرداری دوگنبدان نیازمند ۷۰ هکتار زمین است

دوگنبدان- شهردار دوگنبدان گفت: اجرای کامل طرح ساماندهی جایگاه پسماند نیازمند تخصیص ۷۰ هکتار زمین جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دوگنبدان عصر یکشنبه در نشست بررسی طرح ساماندهی تعامل جایگاه زباله شهری اظهار کرد: برای رفع چالش های زیست محیطی هم افزایی و همکاری همه دستگاهای دولتی جهت اجرای این طرح نیاز است.

رضا قشقای با بیان اینکه از محل آلایندگی جهت اجرای فاز اول این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته افزود: این اعتبار با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از دفن غیراصولی زباله‌ها و ارتقای زیرساخت‌های مدیریت پسماند در نظر گرفته شده است.

وی با لزوم هم افزایی برای بهره برداری و شروع مراحل اجرای طرح تصریح کرد: اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نسبت به تأمین زمین مورد نیاز اقدام کنند.

قشقایی بیان داشت: در حال حاضر تنها ۱۵ هکتار زمین دفع زباله در اختیار شهرداری دوگنبدان قرار دارد که پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای طرح نیست.

در پایان، مقرر شد کارگروه تخصصی با محوریت مشاور طرح و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای آغاز عملیات ساماندهی تدوین و جهت تصویب نهایی ارائه کند.

کد خبر 6605203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها