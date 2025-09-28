ساماندهی پسماند شهرداری دوگنبدان نیازمند ۷۰ هکتار زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دوگنبدان عصر یکشنبه در نشست بررسی طرح ساماندهی تعامل جایگاه زباله شهری اظهار کرد: برای رفع چالش های زیست محیطی هم افزایی و همکاری همه دستگاهای دولتی جهت اجرای این طرح نیاز است.

رضا قشقای با بیان اینکه از محل آلایندگی جهت اجرای فاز اول این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته افزود: این اعتبار با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از دفن غیراصولی زباله‌ها و ارتقای زیرساخت‌های مدیریت پسماند در نظر گرفته شده است.

وی با لزوم هم افزایی برای بهره برداری و شروع مراحل اجرای طرح تصریح کرد: اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نسبت به تأمین زمین مورد نیاز اقدام کنند.

قشقایی بیان داشت: در حال حاضر تنها ۱۵ هکتار زمین دفع زباله در اختیار شهرداری دوگنبدان قرار دارد که پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای طرح نیست.

در پایان، مقرر شد کارگروه تخصصی با محوریت مشاور طرح و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای آغاز عملیات ساماندهی تدوین و جهت تصویب نهایی ارائه کند.