طرح «مدیریت سبز» در ادارات کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مدیریت سبز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان هدفگذاری شده و با همکاری ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اجرای این طرح در ۷ شهرستان به جد در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه مدیریت سبز بکارگیری مؤثر همه منابع مادی و انسانی برای هدایت و نیل به اهداف زیست محیطی است، تصریح کرد: پیروی از سیاست‌های مدیریت سبز می‌تواند تا حدود زیادی در مباحث اقتصادی به کاهش و صرفه جویی در هزینه‌های روزمره دستگاه‌های اجرایی و ادارات منجر شود.

جاودان خرد با اشاره به مشکلات سایت دفن زباله گچساران گفت: پس از پیگیری‌های محیط زیست برای ساماندهی جایگاه دفن زباله شهر دوگنبدان، برای نخستین بار کارگروه محیط زیست با مدیریت شهردار دوگنبدان برگزار شد.

جاودان خرد افزود: در این جلسه با تأیید محیط زیست یک مشاور صلاحیت دار در حوزه پسماند انتخاب شد و کار ساماندهی جایگاه دفن زباله شهر دوگنبدان و رفع مشکلات این جایگاه در دستور کار این مشاور قرار گرفت.