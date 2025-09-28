پرچم آزادی قدس با شهادت فرماندهان مقاومت بر زمین نخواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، عباس نیلفروشان و سید هاشم صفیالدین که در مسجد مهدیه ایلام برگزار شد، گفت: سید حسن نصرالله رهبری مجاهد عالم و حکیم و محب اهل بیت و اولاد پیامبر عظیم علیه السلام بود و در مکتب حسین علیهالسلام تعلیم یافته بود.
وی بیان کرد: سید مقاومت، شخصیتی بینظیر بود که با شجاعت و درایت خود، الگویی برای آزادیخواهان جهان شد و روحیهی ایثار و فداکاری سید نصرالله، الهامبخش تمامی مجاهدان راه حق است.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام اضافه کرد: سید حسن نصرالله پرورش یافته مکتب امام موسی صدر و شهید سید عباس موسوی بود و باید توجه داشت که تشکیلات مقاومت قائل به شخص نیست، بلکه با شهادت رهبران نیز راه خود را ادامه میدهد و با آزادی قدس شریف آرزوی فرماندهان شهید را برآورده خواهد کرد.
وی گفت: همانگونه که در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر با ایمان، وحدت و هدایت رهبری به پیروزی رسیدیم، امروز هم پیروزی از آن ملت ایران است. دشمن با فشار اقتصادی به دنبال اهداف خود است، اما تجربه نشان داده ایستادگی و مقاومت تنها راه مقابله با اهداف شوم دشمنان است.
سردار حسینی ادامه داد؛ حریم و فشار از اول انقلاب وجود داشته است، در دوران جنگ حتی سیمخاردار به ما نمیدادند، اما ایستادیم و پیروز شدیم. امروز با امکانات گستردهتر و ظرفیتهای داخلی میتوانیم مسیر مقاومت را با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب ادامه دهیم.
وی اظهار داشت: خداوند وعده داده است که نصرت از آن مومنان است. اگر زمانشناس و با بصیرت باشیم، هیچ دشمنی توان شکست ما را ندارد و آینده منطقه از آن ایران و مسلمانان خواهد بود.
