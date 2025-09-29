امام جمعه ایلام: سرمایه اصلی کشورمان ایمان و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در ششمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان به تبیین جایگاه رزمندگان و اهمیت ادامه مسیر آن‌ها در شرایط کنونی پرداخت.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تجلیل از مقام والای شهیدان، آزادگان و خانواده‌های معزز آنان، اظهار داشت: شان و منزلت این قشر تفاوت چندانی با شهدا ندارد؛ تعبیر «رستگاران» برای آنان نیز جاری است.

وی با اشاره به اینکه برخی ممکن است داشته‌های مادی دشمنان را با آنچه رزمندگان فاقد آن هستند مقایسه کنند، تأکید کرد: این مقایسه مادی نباید موجب شود ما از آن داشته گران‌بهایی که برای بسیاری رویا هم نیست، دست برداریم و پشیمان شویم. آن معنویتی که خداوند روزی ما کرده، همزیستی با شهدا و مقاومت در برابر دشمن، سرمایه‌ای فوق‌العاده است.

امام جمعه ایلام با یادآوری دوران دفاع مقدس، ریشه پیروزی ملت را در ایمان به خداوند متعال دانست و گفت: آنچه ما را به پیروزی رساند، ایمان ما به خداوند متعال بود. امروز هم شدیداً به آن نیاز داریم.

وی افزود: همان‌گونه که در دفاع مقدس، توکل به خدا در برابر نابرابری عده و عده عامل پیروزی بود، امروز نیز در مواجهه با فشارهای جهانی، تحریم‌ها و تهدیدها، اگر صبر و استقامت باشد، نصرت به دنبال خواهد آمد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار همچنین بر اهمیت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و بیان داشت: وحدت و همدلی در دفاع مقدس روحیه بخش رزمندگان بود و عامل قطعی پیروزی شد. امروز نیز برای مقابله با تهدیدات اقتصادی و دلسوزی برای آینده فرزندانمان، نیازمند وحدت هستیم؛ همان‌گونه که در دفاع ۱۲ روزه، وحدت ملت ناتو را به زانو درآورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که معنویت و ارتباط با خدا، امروز جبهه مقاومت را در دنیا گسترش داده و دنیا را به سمت عدالت می‌برد. موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا علیه دین در مجامع جهانی، نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی ارزش‌های دینی به حدی پررنگ شده که دشمنان آشکارا به مقابله با آن روی آورده‌اند.