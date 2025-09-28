به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل فعله‌گری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه کردستان و شهرستان قروه به بررسی وضعیت کنونی زیرساخت‌های گردشگری قروه پرداخت و از طرح‌های در دست اجرا برای بهبود و تقویت این زیرساخت‌ها خبر داد و ضمن اشاره به جاذبه‌های طبیعی این شهرستان اظهار کرد: امام‌زاده سید جلال‌الدین در روستای باباگرگر یکی از قطب‌های مذهبی شهرستان است که این مکان نیازمند سرمایه‌گذاری و بررسی‌های کارشناسی برای ارتقاء ظرفیت‌های گردشگری آن است.

فرماندار قروه در ادامه، از پروژه‌های مختلف در زمینه گردشگری که در شهرستان در حال اجرا هستند، خبر داد و به خصوص به توسعه و مرمت آثار تاریخی اشاره کرد.

وی گفت: حمام تاریخی قصلان که قدمتی بالغ بر ۳۰۰ سال دارد، یکی از آثار مهم شهرستان است و در دو سال گذشته، حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای بازسازی و تعمیرات این حمام اختصاص داده شده است.

وی گفت: همچنین پل تاریخی فرهادآباد که به دوران صفویه تعلق دارد، در حال مرمت است و در کنار آن، ۸ میلیارد تومان برای ساخت پل جایگزین تخصیص داده شده است تا از آسیب بیشتر به این اثر تاریخی جلوگیری شود.

بهبود زیرساخت‌ها و جاده‌ها

فرماندار قروه به پروژه‌های راهسازی و تعریض جاده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در دو سه سال گذشته، تعریض جاده‌های قر و دلبران، دلبران به توغان و حتی جاده مالوجه انجام شده است و همچنین پروژه اتصال شهرستان قروه به روستاهای تکیه و شیروانه در دست اقدام است تا دسترسی گردشگران به این مناطق تسهیل شود.

وی افزود: یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرا، محور فرهادآباد به جعفر و بیجار است که در آینده نزدیک، مسافران می‌توانند از طریق این مسیر، به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی قروه دسترسی پیدا کنند.

توسعه اقامتگاه‌ها و امکانات گردشگری

فرماندار قروه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقامتگاه‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: در پنج سال گذشته، چندین هتل و مهمان‌پذیر در شهرستان ایجاد شده است، اما هنوز هم با کمبود امکانات اقامتی روبه‌رو هستیم. و در آینده‌ای نزدیک، تلاش خواهیم کرد تا وضعیت هتل‌ها و مهمان‌پذیرها را بهبود بخشیم و با ایجاد امکانات جدید، بتوانیم به‌طور کامل از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: در شهریورماه امسال، نزدیک به ۹۵۰ نفر در هتل‌های شهرستان اقامت داشته‌اند که نشان‌دهنده افزایش تعداد گردشگران است واین در حالی است که آمار دقیق گردشگران در سامانه‌های اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ثبت می‌شود.

لزوم ارتقای تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری

فرماندار قروه به اهمیت تبلیغات و معرفی جاذبه‌های گردشگری این شهرستان پرداخت و گفت: شهرستان قروه دارای پتانسیل‌های زیادی در حوزه گردشگری است، اما هنوز تبلیغات کافی در این زمینه انجام نشده است.