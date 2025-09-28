به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فعلهگری ظهر یکشنبه در جریان بازدید خبرنگاران رسانههای استان کردستان از اماکن تاریخی و طبیعی شهرستان قروه با تاکید بر ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری در قروه، خواستار توجه جدیتر به زیرساختهای گردشگری شد.
وی با قدردانی از حضور خبرنگاران در بازدید از جاذبههای این شهرستان گفت: قروه با وجود آنکه دروازه ورودی استان کردستان محسوب میشود، تاکنون بهصورت شایسته در حوزه گردشگری معرفی و توسعه نیافته است.
فعلهگری با اشاره به جاذبههای متنوع قروه اظهار کرد: از دریاچه زیبای سراب گرفته تا پل تاریخی فرهادآباد، حمام قصلان و مجموعه باباگرگر، همگی دارای ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر هستند و در خصوص باباگرگر، اقدامات مناسبی از جمله بهسازی مسیر دسترسی انجام شده، اما هنوز ظرفیتهای فراوانی برای توسعه وجود دارد.
اتصال مسیر گردشگری قروه به غارعلیصدر در بلند مدت
فرماندار قروه ادامه داد: یکی از پروژههای مهم در دستور کار، اتصال مسیر گردشگری قروه به غار علیصدر همدان از طریق روستای بهارلو است و در صورت تحقق این طرح، گردشگران میتوانند ظرف مدت ۳۰ تا ۳۵ دقیقه از علیصدر به باباگرگور برسند.
وی تصریح کرد: این طرح در بلندمدت اجرا خواهد شد و حدود ۷ تا ۸ کیلومتر مسیر، نیازمند تأمین اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.
فعلهگری همچنین از اختصاص اعتباراتی برای مرمت و حفظ آثار تاریخی قصران خبر داد و گفت: با وجود محدودیت منابع، سالانه مبالغی هرچند اندک برای حفظ و نگهداری این آثار در نظر گرفته شده است و امسال نیز بودجهای برای انجام کاوشهای باستانشناسی در منطقه اختصاص یافته که با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای حفاظت از پل تاریخی فرهادآباد افزود: برای حفظ این پل، بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده و یک پل جایگزین نیز احداث شده تا خودروها از روی پل تاریخی عبور نکنند و اکنون رفتوآمد از روی پل جدید انجام میشود و پل تاریخی از خطر تخریب مصون مانده است.
فرماندار قروه در پایان تاکید کرد: در صورتی که میراث فرهنگی و گردشگری استان برنامههای توسعهای برای این منطقه داشته باشند، فرمانداری قروه با تمام توان از آنها حمایت خواهد کرد.
