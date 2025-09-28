هلاکت نظامی صهیونیستی که با خودرو زیر گرفته شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک نظامی صهیونیست که روز یکشنبه در روستای «جیت» در شرق «قلقلیه» واقع در نابلس با خودرو زیر گرفته شده بود به دلیل شدت جراحات وارده به هلاکت رسید.

رسانه های رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه از عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند. این منابع اعلام کردند که یک گزارش زیرگیری با خودرو در نزدیکی روستایی در شرق قلقیلیه گزارش شده است و نظامیان اسرائیلی به محل روانه شده اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک خودروی فلسطینی با سرعت زیاد به سمت نظامیان این رژیم در مکان مورد نظر حرکت کرده و برای زیر گرفتن آنها تلاش کرد. نظامیان به سمت مجری عملیات تیراندازی کرده که در نهایت به کشته شدن وی منجر شد.

جنبش حماس در واکنش به این عملیات در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات قهرمانانه زیرگیری با خودرو که یکی از نیروهای مقاومت در تقاطع جیت در شرق قلقیلیه انجام داد واکنشی به جنگ نسل کشی مستمر علیه ملت فلسطین در نوار غزه و جنایات آنان از جمله کشتار، بازداشت‌، یهودی سازی و شهرک سازی در کرانه باختری با قدس است.

حماس بیان کرد: این عملیات شجاعانه حاکی از اصرار ملت فلسطین بر مخالفت با طرح‌های الحاق و یهودی‌سازی است و ثابت می‌کند که مقاومت تا زمان ادامه اشغالگری باقی خواهد بود و تلاش‌ها برای سرکوب هرگز به در هم شکست اراده ملت فلسطین و تلاش آن برای پایان دادن به اشغالگری منتهی نخواهد شد.

در بیانیه حماس آمده است: ما تاکید می‌کنیم جنایات اشغالگران و سیاست کوچ اجباری و تعرضات هر روزه شهرک نشینان تحت حمایت ارتش رژیم اشغالگر نتیجه‌ای جز افزایش خشم مردمی و شدت یافتن مقاومت در اشکال مختلف آن به دنبال نخواهد داشت.