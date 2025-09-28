واکنش حماس به عملیات ضدصهیونیستی در شرق قلقیلیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس با صدور بیانیه‌ای به عملیات ضدصهیونیستی در شرق قلقیلیه واکنش نشان داد.

در بیانیه حماس آمده است: ما در جنبش حماس تاکید می‌کنیم که عملیات قهرمانانه زیرگیری با خودرو که یکی از نیروهای مقاومت در تقاطع جیت در شرق قلقیلیه انجام داد واکنشی به جنگ نسل کشی مستمر علیه ملت فلسطین در نوار غزه و جنایات آنان از جمله کشتار، بازداشت‌، یهودی سازی و شهرک سازی در کرانه باختری با قدس است.

حماس بیان کرد: این عملیات شجاعانه حاکی از اصرار ملت فلسطین بر مخالفت با طرح‌های الحاق و یهودی‌سازی است و ثابت می‌کند که مقاومت تا زمان ادامه اشغالگری باقی خواهد بود و تلاش‌ها برای سرکوب هرگز به در هم شکست اراده ملت فلسطین و تلاش آن برای پایان دادن به اشغالگری منتهی نخواهد شد.

در بیانیه حماس آمده است: ما تاکید می‌کنیم جنایات اشغالگران و سیاست کوچ اجباری و تعرضات هر روزه شهرک نشینان تحت حمایت ارتش رژیم اشغالگر نتیجه‌ای جز افزایش خشم مردمی و شدت یافتن مقاومت در اشکال مختلف آن به دنبال نخواهد داشت.

حماس بیان کرد: ما مردم فلسطین را به اتحاد و شعله‌ور ساختن میدان درگیری برای مقابله با اشغالگران و شهرک نشینان دعوت می‌کنیم چرا که میدان قوی‌ترین پاسخ به سیاست‌های ظلم و نسل کشی است.

گفتنی است که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به عملیات ضدصهیونیستی در شرق قلقیلیه درکرانه باختری اعلام کرد: یک خودروی فلسطینی با سرعت زیاد به سمت نظامیان اسرائیلی حرکت کرده و برای زیر گرفتن آنها تلاش کرد. نظامیان به سمت مجری عملیات تیراندازی کرده که در نهایت به کشته شدن وی منجر شد. در جریان تیراندازی به سمت مجری این عملیات یکی از نظامیان به دلیل اصابت گلوله به شدت مجروح شد.