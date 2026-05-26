مانعی برای برگزاری رویدادهای تجاری وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به وضعیت برگزاری رویدادهای تجاری کشور اعلام کرد: صنعت نمایشگاهی، یکی از ارکان کلیدی ترویج تجارت و معرفی توانمندیهای صادراتی کشور است؛ ابتدای هر سال با برنامهریزی منظم تقویم نمایشگاهی منتشر و متناسب با آن رویدادهای تجاری برگزار میشد. اما جنگ تحمیلی سوم باعث شد بخشی از نمایشگاههای پایان سال برگزار نشود و به عبارتی از تقویم نمایشگاهی عقب بمانیم.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، او با پرداختن به نقش تسهیلگیری سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری رویدادهای تجاری، گفت: پیچیدگی در پیشبینی دقیق شرایط باعث شد، از اعلام تقویم قطعی نمایشگاهی اجتناب کنیم، اما بر این نکته تاکید میکنم که سازمان توسعه تجارت ایران هیچ منع یا خللی در برگزاری رویدادهای تجاری ایجاد نمیکند.
روشنبخش ادامه داد: تمامی مجریان واجد شرایط و توانمندی که درخواست رسمی برگزاری داشتهاند، امکان برگزاری رویداد را دارند و پیشبینی میشود در روزهای آینده یکی از نمایشگاههای کلیدی کشور برگزار شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که با برقراری ثبات پایدار در کشور، تاخیر در برگزاری رویدادهای تجاری جبران شود.
