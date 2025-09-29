  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

نبود اورژانس اجتماعی در پنج شهرستان چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد – نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در استان، از نبود اورژانس اجتماعی در پنج شهرستان و بی‌توجهی به خانواده‌های چند معلولی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشوربا اشاره به مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه معلولان و نیازمندان استان، اظهار کرد: با توجه به رشد آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد، خودکشی، دیگرکشی، کودکان کار و کودکان فراری، متأسفانه در شهرستان‌های بن، کوهرنگ، فلارد، خانمیرزا و فرخشهر اورژانس اجتماعی فعال نیست.

وی با بیان اینکه طرح مسکن ملی در استان به دلایل مختلف متوقف شده و به بن‌بست رسیده است، افزود: انتظار می‌رود مسئولان بهزیستی با نگاه ویژه نسبت به رفع مشکلات مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف اقدام کنند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به وضعیت خانواده‌های چند معلولی در استان، گفت: این خانواده‌ها مغفول مانده‌اند و نیازمند رسیدگی جدی و مستمر هستند.

فاطمی با تأکید بر اجرای قانون اختصاص ۱۰ درصد واحدهای تازه‌ساز توسط انبوه‌سازان به معلولان، تصریح کرد: این قانون در استان اجرایی نشده و لازم است نظارت‌ها در این زمینه افزایش یابد.

وی با انتقاد از میزان پایین مستمری پرداختی به جامعه هدف بهزیستی، خاطرنشان کرد: معیشت افراد دارای ناتوانی و معلولیت با دشواری‌های فراوان همراه است و افزایش مستمری باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری همچنین نبود مرکز نگهداری شبانه‌روزی برای معلولان جسمی و حرکتی شدید، به‌ویژه بیماران اوتیسم مرد را از دیگر مشکلات استان دانست و خواستار راه‌اندازی چنین مرکزی در اسرع وقت شد.

