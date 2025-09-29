به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی شامگاه یکشنبه در نشست شورای سالمندان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: روند سالمندی جمعیت در ایران با سرعت بالا در حال وقوع است، در حالیکه زیرساختهای لازم برای مدیریت این تحول جمعیتی هنوز بهطور کامل فراهم نشده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای سوئد، ژاپن و سوئیس در مواجهه با پدیده سالمندی افزود: این کشورها با شیبی ملایم و برنامهریزی دقیق، زیرساختهای لازم را فراهم کردهاند اما در ایران، سالمندی هنوز به عنوان یک مسئله مهم به رسمیت شناخته نشده و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد شده است.
دبیر شورای سالمندی کشور با بیان اینکه دبیرخانه این شورا به سازمان بهزیستی واگذار شده است، گفت: ساختار شورای سالمندی به ریاست رئیسجمهور و دبیری سازمان بهزیستی ارتقا یافته و سند ملی سالمندی نیز بهروزرسانی شده است.
حسینی از نهایی شدن پیشنویس قانون حمایت از سالمندان خبر داد و افزود: مهمترین مشکل این گروه، علاوه بر بیماری، معلولیت، مسکن و اشتغال، تنهایی است که ۶۰ درصد سالمندان با آن مواجهاند.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، گفت: هدف اصلی سازمان بهزیستی حرکت به سمت سالمندی سالم و توانمندسازی این گروه است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود مشاور و روانشناس برای ارائه خدمات به سالمندان مواجه هستیم، افزود: آموزش سه هزار مشاور و متخصص در حوزه سالمندان در دستور کار سال جاری قرار دارد.
وی ادامه داد: هماکنون ۷۲۱ مرکز بهزیستی به یک میلیون سالمند خدمات ارائه میدهند، در حالیکه جمعیت سالمندان کشور بیش از ۱۰ میلیون نفر است. همچنین ۱۰۷ هزار سالمند ماهانه از سازمان بهزیستی مستمری دریافت میکنند.
حسینی با اشاره به انتخاب ۱۷ شهر کشور به عنوان شهر دوستدار سالمند گفت: شهرکرد نیز بهعنوان هجدهمین شهر در این فهرست قرار گرفته و ۲۵ هکتار زمین برای راهاندازی دهکده سالمندان در این شهر پیشبینی شده است.
وی راهاندازی مراکز روزانه و ارائه خدمات محلهمحور را از اولویتهای سازمان بهزیستی دانست و افزود: طرح «سلام» با همکاری وزارت آموزش و پرورش در ۱۱۵ هزار مدرسه کشور اجرا میشود تا مدارس به کانون فعالیت اجتماعی و پاتوق سالمندان محله تبدیل شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرحهایی نظیر استعدادیابی نوجوانان، طرح CBR، حساب آینده محله و باشگاه کارآفرینان با رویکرد محلهمحور خبر داد.
وی با تاکید بر تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از پرداخت مستمری به توانمندسازی جامعه هدف گفت: اعطای جهیزیه، تأمین مسکن و ایجاد اشتغال از جمله برنامههای حمایتی این سازمان است.
حسینی افزود: در چهارمحال و بختیاری به ۵۰ درصد مددجویانی که ازدواج کنند، جهیزیه اهدا میشود. همچنین از میان ۲۰۰ هزار دانشآموز و دانشجوی تحت پوشش بهزیستی، چهار هزار نفر در این استان حضور دارند.
وی از ایجاد یکهزار و ۵۰۰ فرصت شغلی و راهاندازی پنلهای خورشیدی برای حمایت از ۶۰۰ معلول دارای معلولیت شدید در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: برای خانهدار شدن ۵۰۰ مددجوی این استان، تسهیلات قرضالحسنه و سه میلیارد ریال کمک بلاعوض به هر فرد پرداخت میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان با تبریک روز سالمند، ناشنوا و نابینا گفت: تاکنون ۶۲ میلیون کودک در کشور غربالگری بینایی شدهاند و از نابینایی و کمبینایی ۵۵۰ هزار کودک پیشگیری شده است.
نظر شما