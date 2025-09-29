به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ناوگان جهانی صمود طی چهار روز آتی به نزدیکی سواحل نوار غزه خواهد رسید.

این منابع اضافه کردند که نیروی دریایی ویژه رژیم صهیونیستی مانورهایی برای حمله به کشتی های ناوگان صمود در دریا برگزار کرده است. این در حالی است که حمله به کشتی هایی که فعالیت های مسالمت آمیز دارند آن هم در آب های بین المللی نقض قوانین جهانی به شمار می رود.

شب گذشته سازمان دهندگان ناوگان جهانی «صمود» اعلام کردند که برخی از کشتی‌های این ناوگان در فاصله ۳۶۶ مایل دریایی از غزه قرار دارند و انتظار می‌رود ظرف ۳ تا ۴ روز آینده به آنجا برسند. این ناوگان اکنون شامل ۴۴ کشتی است و ظرف دو روز آینده وارد منطقه بسیار خطرناک خواهد شد.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.