راهپیمایی مردم شهرهای مختلف ترکیه در حمایت از «کاروان صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شهرهای مختلف ترکیه روز شنبه شاهد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌هایی در حمایت از کاروان صمود جهانی بودند؛ کاروانی که از اروپا به سمت غزه در حرکت است تا محاصره غیرقانونی رژیم صهیونیستی را بشکند.

ترابازون

در ترابازون در شمال ترکیه تجمعی با شعار «برای فلسطین آزاد حرکت کنید» برگزار شد. گروهی از فعالان یک رالی دوچرخه‌سواری به طول ۱۰ کیلومتر با عنوان «پلی از ترابزون تا قدس» ترتیب دادند. همچنین راهپیمایی گسترده‌ای با پرچم‌های ترکیه و فلسطین برگزار شد که در آن تظاهرکنندگان شعارهایی علیه اشغالگری اسرائیل سر دادند و جنایات این رژیم علیه کودکان غزه را محکوم کردند.

قوجاایلی

در قوجاایلی در شمال غرب ترکیه هزاران نفر در محله «کمال پاشا» گرد آمدند و به سمت میدان شهر حرکت کردند. شرکت‌کنندگان در میدان مرکزی با پوشیدن کلاه‌هایی به رنگ پرچم فلسطین، نقشه نمادین فلسطین را تشکیل دادند.

موغله

در شهر فتحیه در جنوب غرب ترکیه نیز فعالان «انجمن جوانان آناتولی» و «وقف جوانان ملی» خیمه‌ای با نام «خیمه غزه» برپا کردند و بازدیدکنندگان را در جریان آخرین تحولات و جنایات رژیم صهیونیستی قرار دادند. گردشگران و شهروندان نیز احساسات خود را بر روی تخته ای در کنار خیمه ثبت کردند. استاندار موغله نیز از این محل دیدن کرد.

مالاتیا

در مالاتیا، راهپیمایی بزرگی در محکومیت کشتار مردم غزه برگزار شد. تظاهرکنندگان از مقابل ساختمان قدیم آموزش و پرورش حرکت کرده و تا میدان «کرنک» راهپیمایی کردند. معترضان شعارهایی همچون «درود بر حماس، مقاومت ادامه دارد» و «در برابر اشغال نمی‌ایستیم، راهی غزه می‌شویم» سر دادند.