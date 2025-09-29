به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش این رژیم با ارسال پیامی محرمانه به بنیامین نتانیاهو نسبت به پیامدهای حمله نظامی علیه شهر غزه هشدار داده است.

در این پیام آمده است که حمله نظامی علیه شهر غزه هدف مشخصی نداشته و زندگی اسرا و نظامیان صهیونیست را به خطر می اندازد.

پیام مذکور یک روز قبل از نشست نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن مخابره شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز این پیام را به شدت حساس و محرمانه توصیف و اعلام کرد که مستقیماً به نتانیاهو و وزیر جنگ این رژیم تحویل داده شده است.

خانواده های نظامیان صهیونیست با انتشار این گزارش و محتوای پیام مذکور به شدت خشمگین شده اند. آنها اعلام کرده اند که مقامات صهیونیست به خوبی می دانند اجرای چنین عملیات هایی باعث به خطر افتادن جان نظامیان می شود اما با این حال این روند را متوقف نمی کنند.