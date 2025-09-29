به گزارش خبرنگار مهر بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد در دو روز آینده استان‌های گیلان، مازندران و شرق اردبیل شاهد بارش پراکنده و وزش باد خواهند بود. چهارشنبه و پنج‌شنبه دامنه بارش به شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات البرز کشیده می‌شود و کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ می‌دهد. نوار شرقی و جنوب غرب کشور نیز به‌ویژه منطقه زابل، طی سه روز آینده با وزش باد شدید و خیزش گردوخاک روبه‌رو خواهد شد. خلیج فارس امروز و دریای خزر در چهارشنبه و پنج‌شنبه مواج پیش‌بینی شده‌اند.

هشدارهای سازمان شامل رگبار باران، احتمال تگرگ، لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، صاعقه، سقوط سنگ، خسارت به سازه‌های سبک و آسیب به صنعت کشاورزی است. همچنین وزش باد شدید ناشی از افزایش گرادیان فشاری در استان‌های شرقی، جنوبی و غربی می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در حمل‌ونقل شود. توصیه شده دستگاه‌های اجرایی و امدادی آماده‌باش باشند، مسیل‌ها پاکسازی و از حضور افراد حساس در فضای باز خودداری شود.