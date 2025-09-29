به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی صبح دوشنبه در نشست مشترک با رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار کنگان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولین حوزه سلامت جنوب استان بوشهر با بیان اینکه شاخصهای بهداشتی ارزیابی میشوند اظهار کرد: حوزه بهداشت بر اساس شاخصهای موجود تصمیمگیری میکند و ما نیز ملاک ارزیابیهایمان شاخصهای بهداشتی اعلامی از سوی وزارت بهداشت است و بررسی شاخصهای بهداشتی روند ارائه خدمات به مردم را به ما اطلاع میدهد.
سرپرست معاونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر افزود: همه خدمات بهداشتی ارائهشده در راستا برقراری عدالت در سلامت است و برنامه پزشک خانواده و ارجاع نیز در همین راستا در کشور در حال اجرایی شدن بهمنظور کاهش پرداختی از جیب شهروندان است
لزوم همکاری بیشتر در پیشگیری از افزایش پشه آئدس و شیوع تب دانگ
دارابی اذعان کرد: با توجه به گسترش بیماری تب دانگ و افزایش پشه آئدس در جنوب کشور و استانهای همجوار بوشهر نیاز به همکاری و تعاملهای بین بخشی بیشتر احساس میشود.
وی اضافه کرد: وظیفه ما در حوزه بهداشت پیشگیری است و تعاملهای بین بخشی و همکاری ارگانهای مربوطه لازمه مقابله با این پشه مهاجم است.
سرپرست معاونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر بیان کرد: لازمه برقراری این تعاملها و مقابله با پشه آئدس داشتن برنامه مدون و مشخص بهمنظور پیشبرد اهداف است که روند انجام کارها طبق آن برنامه انجام پذیرد.
نظر شما