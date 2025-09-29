  1. اقتصاد
کاهش ۴۲ درصدی ورودی آب سدها؛ هشدار صنعت آب از پاییز کم‌بارش

سخنگوی صنعت آب با ارائه گزارش جدید ذخایر آبی کشور، از کاهش شدید ورودی و خروجی سدها خبر داد و تأکید کرد که بحران آب همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در نشست خبری اعلام کرد: مجموع ذخایر آبی کشور در سال گذشته ۲۴ میلیارد و ۶۹۰ میلیون متر مکعب بوده و در سال جاری به ۴۲ میلیون و ۴۶۰ میلیون متر مکعب رسیده که کاهش ۴۲ درصدی ورودی آب سدها را نشان می‌دهد.

وی افزود: خروجی آب سدها در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسید که ۲۳ درصد کمتر از سال گذشته است. همچنین حجم آب سدها تا پنجم مهر امسال ۱۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون متر مکعب بوده، در حالی که سال گذشته این رقم ۲۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون متر مکعب ثبت شده بود؛ کاهش ۲۴ درصدی مخازن سدها و پرشدگی ۳۶ درصدی سدها به معنای خالی بودن ۶۴ درصد از ظرفیت آنهاست.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت بارش‌ها گفت: از ابتدای مهر تاکنون متوسط بارش به یک میلی‌متر هم نرسیده و معمولاً در مهر و آبان این جدول معنای چندانی ندارد. وی افزود: در مردادماه امسال تهران ۱۴.۵ درصد کاهش مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

بزرگزاده هشدار داد: وجود آب جاری در منازل به معنای نبود بحران آب نیست و همه در شرایط یکسان هستند؛ قطع آب برای یک نفر به معنای قطع آب برای یک منطقه است. وی با بیان اینکه گرچه روز صفر آبی محقق نشده، اما بحران پایان نیافته، خواستار رعایت جدی مدیریت مصرف شد.

او با اشاره به پیش‌بینی مراجع بین‌المللی و سازمان هواشناسی کشور گفت: پاییز سختی خواهیم داشت و بارش‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود، به همین دلیل دو برنامه سخت‌گیرانه در بخش شرب و یک برنامه واقع‌بینانه در بخش کشاورزی تدوین شده است.

