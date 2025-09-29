  1. استانها
  2. قزوین
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

محجوب: ۲۲ میلیارد ریال صرف تحقیقات صنعت آب در قزوین شد

قزوین-معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، مجموع اعتبارات هزینه‌شده در بخش تحقیقات شرکت به حدود ۲۲ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محجوب در جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای قزوین، افزایش خلاقیت پژوهشی کارشناسان، نهادینه‌سازی فرهنگ تحقیق، تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و سربازان نخبه را از جمله اهداف کلان حوزه تحقیقات و فناوری شرکت عنوان کرد.

وی با اشاره به اولویت‌های تحقیقاتی سال جاری، اظهار داشت: مدیریت دانش مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت دارایی‌های زیرساختی، استفاده از بلاکچین در مدیریت منابع آب، توسعه سیستم‌های مدیریت نوآوری و عارضه‌یابی چرخه بهره‌وری در شرکت‌های آب منطقه‌ای از محورهای اصلی فعالیت کمیته تحقیقات در سال جاری است.

محجوب با ارائه گزارشی از عملکرد سه‌ساله کمیته تحقیقات، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، مجموع اعتبارات هزینه‌شده در بخش تحقیقات شرکت به حدود ۲۲ میلیارد ریال رسیده است.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد ملی نخبگان استان و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین خبر داد و افزود: این همکاری‌ها با هدف تحلیل چالش‌های حوزه آب، توسعه پژوهش‌های کاربردی، بررسی شیوه‌های نوین حکمرانی منابع آب و ایجاد بسترهای نوآورانه در صنعت آب استان صورت گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به افتخارات اخیر شرکت، گفت: پروژه تحقیقاتی شرکت در اولین رویداد ملی سپاس آب و همچنین در نخستین دوسالانه جایزه ملی دکتر روستا آزاد در دانشگاه صنعتی شریف برگزیده شد. باید با دوراندیشی و بهره‌گیری از تجارب گذشته، گام‌های تازه‌ای در مسیر علمی و پژوهشی برای حل چالش‌های صنعت آب استان برداریم.

