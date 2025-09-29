  1. استانها
کشیتی: قاچاقچی سوخت در ریگان ۲۲ میلیارد ریال جریمه شد

کرمان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: یک قاچاقچی سوخت در شهرستان ریگان به پرداخت ۲۲ میلیارد ریال جزایی نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، گفت: پرونده خرید ۳۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال خارج از ضوابط تعیینی دولت در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ریگان رسیدگی شد.

وی افزود: این شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی، گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان فهرج این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون به دلیل استفاده از بارنامه صوری کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

