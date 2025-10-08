کشیتی: قاچاقچی سوخت در شهرستان بم ۳۸ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کشیتی، گفت: پرونده فروش ۶۰ هزار و ۲۵۹ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کشیتی، ادامه داد: شعبه تعزیرات همچنین مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۳۷ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان ادامه داد: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی کرمان با بررسی تراکنش های مربوط به کارت سوخت این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.