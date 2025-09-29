به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح دوشنبه در آیین پاسداشت شهدای جبهه مقاومت که در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: سید حسن نصرالله با مدیریت مقتدرانه‌ای که در لبنان داشت توانست با اسرائیل وارد جنگ شود و پیروز شود.

وی افزود: سید حسن نصرالله وحدت را در لبنان تقویت کرد و در طول سی و یک سال فعالیت خود، نه فقط یک شخص، بلکه یک راه برای مردم لبنان بود و تقویت ایمان و مبانی دینی را سرلوحه کار خود قرار داد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه دشمن‌ستیزی و استکبارستیزی از ویژگی‌های شاخص سید حسن نصرالله بود، گفت: با دارا بودن این ویژگی‌ها، او توانست در جنگ پیروز شود.

وی یادآور شد: انگلیس صهیونیست‌ها را به وجود آورد تا مانع وحدت مسلمانان شوند، اما صهیونیست‌ها خبیث و بی‌رحم بودند و سید حسن نصرالله با حزبی که تشکیل داده بود توانست با آنان بجنگد.

حجت‌الاسلام نوری تصریح کرد: تنها گروه و مجموعه‌ای که توانست اسرائیل را عقب بزند، حزب‌الله با فرماندهی سید حسن نصرالله بود و این عنصر رهبری با درآمیخته شدن با شهامت و غیرت جوانان لبنانی این کار بزرگ را به سرانجام رساند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه ما یک دولت بودیم که با اسرائیل جنگیدیم، اما سید حسن نصرالله یک حزب بود که به تنهایی با تکیه بر جوانان لبنانی آمریکا و اسرائیل را شکست داد و حزبی ایجاد کرد که عملاً یک دولت محسوب می‌شد و غیرت جوانان آن مثال زدنی است.