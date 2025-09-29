  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

نوری: دشمن‌ستیزی و استکبارستیزی عامل پیروزی «سید حسن نصرالله» بود

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: ویژگی‌های دشمن‌ستیزی و استکبارستیزی، عامل موفقیت سید حسن نصرالله در جنگ با اسرائیل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح دوشنبه در آیین پاسداشت شهدای جبهه مقاومت که در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: سید حسن نصرالله با مدیریت مقتدرانه‌ای که در لبنان داشت توانست با اسرائیل وارد جنگ شود و پیروز شود.

وی افزود: سید حسن نصرالله وحدت را در لبنان تقویت کرد و در طول سی و یک سال فعالیت خود، نه فقط یک شخص، بلکه یک راه برای مردم لبنان بود و تقویت ایمان و مبانی دینی را سرلوحه کار خود قرار داد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه دشمن‌ستیزی و استکبارستیزی از ویژگی‌های شاخص سید حسن نصرالله بود، گفت: با دارا بودن این ویژگی‌ها، او توانست در جنگ پیروز شود.

وی یادآور شد: انگلیس صهیونیست‌ها را به وجود آورد تا مانع وحدت مسلمانان شوند، اما صهیونیست‌ها خبیث و بی‌رحم بودند و سید حسن نصرالله با حزبی که تشکیل داده بود توانست با آنان بجنگد.

حجت‌الاسلام نوری تصریح کرد: تنها گروه و مجموعه‌ای که توانست اسرائیل را عقب بزند، حزب‌الله با فرماندهی سید حسن نصرالله بود و این عنصر رهبری با درآمیخته شدن با شهامت و غیرت جوانان لبنانی این کار بزرگ را به سرانجام رساند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه ما یک دولت بودیم که با اسرائیل جنگیدیم، اما سید حسن نصرالله یک حزب بود که به تنهایی با تکیه بر جوانان لبنانی آمریکا و اسرائیل را شکست داد و حزبی ایجاد کرد که عملاً یک دولت محسوب می‌شد و غیرت جوانان آن مثال زدنی است.

