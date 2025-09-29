به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین، همچنین یادبود مجاهدان شهید همچون حاج عباس نیلفروشان و یاران همراه آنان، اجتماع باشکوه مردمی «انا علی العهد» در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
این آیین معنوی سهشنبه هشتم مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور گسترده زائران، مشتاقان اهلبیت (ع) و عاشقان فرهنگ ایثار و مقاومت در صحن جامع امام مهدی (عج) مسجد مقدس جمکران برپا میشود.
حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه و دانشگاه به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و سپس حاج سید رضا نریمانی از ذاکران و مداحان اهلبیت (ع) با قرائت دعای توسل، فضای مجلس را به عطر یاد شهیدان معطر خواهد ساخت.
این اجتماع مردمی تنها به مراسم سخنرانی و مداحی محدود نخواهد بود، بلکه همزمان با آن مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری نیز در صحنهای مختلف آستان مقدس پیشبینی شده که از جمله این برنامهها میتوان به برپایی نمایشگاه عکس شهیدان جبهه مقاومت، کارگاههای آموزشی ویژه زائران، فعالیتهای فرهنگی با محوریت کودک و نوجوان و برنامههای معرفتی در بزرگداشت شهیدان اشاره کرد.
