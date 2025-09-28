به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رحیمینژاد، شامگاه یکشنبه در مراسم معارفه خود با بیان اینکه تمام انگیزهها باید برای رضای الهی باشد، اظهار کرد: همه ما باید در مسیر تحقق آیه شریفه «إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین» گام برداریم.
وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای مکتب مقاومت، افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند بازگشت به اصل فلسفه آفرینش هستیم، و این مسیر تنها در سایه تربیتیافتگان مکتب امامین انقلاب، از امام خمینی (ره) تا رهبر معظم انقلاب و شخصیتهایی چون علامه مجاهد سید حسن نصرالله، امکانپذیر خواهد بود.
رحیمینژاد با اشاره به ضرورت ایجاد تحول مبنایی در نظام فکری و تربیتی جامعه، افزود: خداوند انسان را به عنوان آیینه تمامنمای اسماء و صفات جمال و جلال خود آفرید و این ظرفیت عظیم باید در بستر معرفت، تربیت و جهاد شکوفا شود. تحقق این هدف، نیازمند یک جهانبینی توحیدی و ایدئولوژی اصیل اسلامی است.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی ورود کمرنگ به حوزههای مبنایی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با صراحت فرمودند که انقلاب اسلامی با وجود عظمت و دستاوردهای فراوان، در حوزه تبیین مبانی نظری، یکی از کمکارترین تحولات در دنیاست. این ضعف، ضرورت کار مبنایی را بیش از پیش گوشزد میکند.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب تأکید کرد: پیشنیاز تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج)، شکلگیری «اجتماع قلوب» مبتنی بر جهانبینی و ایدئولوژی مشترک است. این امر، تنها از مسیر قرآن، عترت و در عصر حاضر از رهگذر مکتب امامین انقلاب میسر است.
رحیمینژاد با تشریح طرح آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: در همین راستا، پنج پودمان معارفی شامل معارف توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی تعریف شده که همگی بهصورت سلسلهوار و پیوسته، مسیر تربیت نیروهای تمدنساز را هموار میکنند. این دورهها ناظر به ابعاد مختلف شخصیت انسانی و مبتنی بر بینش تمدنی رهبر معظم انقلاب طراحی شدهاند.
وی افزود: وقتی از انفجار نور در انقلاب اسلامی سخن میگوییم، مقصود، تولد یک جهانبینی توحیدی در مقابل اومانیسم غربی است. این بینش باید بهگونهای در نظام آموزش، حوزه، دانشگاه و فضای فرهنگی کشور نهادینه شود که زمینهساز تمدن نوین اسلامی و در نهایت، ظهور منجی عالم بشریت باشد.
