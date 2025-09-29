به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زارعی صبح دوشنبه در مراسم روز آتشنشانی که به مناسبت گرامیداشت هفته آتشنشانی برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاشهای بیوقفه آتشنشانان، از اهمیت جایگاه ویژه این نیروها در جامعه سخن گفت و با اشاره به اینکه آتشنشانان همواره در خط مقدم بحرانها و حوادث قرار دارند، اظهار کرد: آتشنشانان، در سختترین شرایط و زمانی که بسیاری از افراد از مسیر خطر دوری میکنند، برای نجات جان انسانها به خط مقدم میآیند و این ایثار و فداکاری نه تنها از نظر شجاعت، بلکه از نظر انسانی و اسلامی قابل ستایش است.
وی با بیان اینکه اقدامات آتشنشانان بهویژه در حوادث بزرگ و پیچیده، به هیچ عنوان قابل جبران نیست، افزود: بهعنوان نماینده مردم و رئیس شورای شهر سنندج، از همه زحمات این عزیزان در حوزه آتشنشانی تشکر میکنم، اما انتظار داریم که در کنار این تلاشها، مسئولان دیگر نیز به حمایتهای روانی و رفاهی آتشنشانان توجه بیشتری داشته باشند.
زارعی در ادامه به چالشهای موجود در تأمین رفاه آتشنشانان اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر، با وجود مشکلات اقتصادی و کمبود منابع، ما به عنوان مسئولین شهری نتوانستهایم انتظاراتی که از آتشنشانان داریم را بهطور کامل تأمین کنیم و متاسفانه، آتشنشانان در حین انجام وظیفه خود با شرایط دشوار روانی روبهرو هستند که بهطور خاص نیاز به توجه دارد.
رئیس شورای شهر سنندج همچنین از لزوم فراهم کردن فضاهایی برای بهبود شرایط روانی آتشنشانان و حمایتهای مادی و معنوی برای این قشر مهم جامعه سخن گفت و افزود: شهرداری باید سهم خود را در زمینه رفاهی آتشنشانان ادا کند.
وی اضافه کرد: همچنین، اعضای شورای شهر همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در حوزه آتشنشانی باید تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به حادثه اخیر آتشسوزی در پاساژ آشنا و اهمیت حضور به موقع آتشنشانان در این حوادث، تصریح کرد: حادثهای که در پاساژ آشنا رخ داد، نمونهای از شجاعت و فداکاری آتشنشانان است و در چنین لحظاتی است که مردم بهخوبی میبینند که آتشنشانان چه نقش حیاتی در حفظ جان و مال آنها ایفا میکنند.
زارعی در پایان سخنان خود از تمام آتشنشانان خواست تا با قوت و شجاعت به مأموریتهای خود ادامه دهند و تأکید کرد: مردم شهر سنندج شایسته بهترین خدمات هستند و ما نیز بهعنوان مسئولانن باید همه تلاش خود را برای حمایت از آتشنشانان و ارتقاء ایمنی در شهر بهکار بگیریم.
نظر شما