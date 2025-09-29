به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم روز آتش نشان که با حضور مدیران شهری، مسئولان ادارات، و جمعی از آتش‌نشانان در ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی سنندج برگزار شد، گفت: ما مدیون زحمات و جان‌فشانی‌های آتش‌نشانانی هستیم که در خط مقدم بحران‌ها، جان خود را برای حفظ امنیت و آرامش مردم به خطر می‌اندازند.

وی افزود: وظیفه همه ماست که برای ارتقای جایگاه و رفاه آنان، برنامه‌ریزی دقیق و پشتیبانی عملی داشته باشیم.

نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها و ارتقای تجهیزات

زمانی با اشاره به کمبودهایی که در برخی حوزه‌های زیرساختی و تجهیزاتی وجود دارد، افزود: سازمان آتش‌نشانی نیازمند امکاناتی در شأن این حرفه خطرپذیر است و فرمانداری سنندج با همکاری سایر نهادهای مسئول، تلاش می‌کند با تخصیص اعتبارات و تکمیل پروژه‌های عمرانی، زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی سریع و مؤثر در مواقع بحران را فراهم سازد.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهم امسال، تکمیل ساختمان جدید آتش‌نشانی است که بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است و این پروژه بخشی از برنامه کلان در حوزه مدیریت بحران شهری محسوب می‌شود.

توجه به آموزش مداوم و عدالت در پرداخت‌ها

معاون عمرانی فرماندار سنندج، در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش مداوم آتش‌نشانان را از الزامات مهم دانست و گفت: آموزش‌های تخصصی و به‌روز، تضمین‌کننده عملکرد صحیح در شرایط بحرانی است و در کنار این موضوع، باید به امنیت شغلی، رفاه و پرداخت منظم حقوق و مزایای آتش‌نشانان نیز توجه ویژه‌ای شود.

وی اضافه کرد: این عزیزان نباید دغدغه معیشت داشته باشند، بلکه باید تمام تمرکزشان بر انجام وظیفه‌شان باشد.

مسئولیت‌پذیری فرابخشی در ایمنی شهری

زمانی با تأکید بر اینکه ایمنی شهری صرفاً وظیفه شهرداری یا سازمان آتش‌نشانی نیست، خاطرنشان کرد: براساس قوانین، تمامی دستگاه‌ها در تأمین ایمنی شهر مسئول هستند و تعامل بین‌بخشی و هم‌افزایی میان نهادها، شرط اصلی موفقیت در مدیریت بحران و حفظ جان مردم است.

وی در پایان با قدردانی از ریاست شورای شهر و شهرداری سنندج به خاطر حمایت‌های مستمر از سازمان آتش‌نشانی، گفت: همکاری‌های بین دستگاهی، به‌ویژه در زمینه تأمین منابع و حمایت از نیروهای عملیاتی، باید به‌صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی منسجم ادامه یابد تا بتوانیم شهری ایمن‌تر و پاسخگوتر در برابر حوادث داشته باشیم.