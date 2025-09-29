حسین زاده: بیش از ۲ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد کاشمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسین زاده ظهر دوشنبه در مراسم جشن عاطفه ها در دبستان دخترانه شاهد کاشمر اظهار کرد: ۲ هزار و ۳۷ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشمر هستند و هم اکنون شش هزار و ۶۱۸ خانواده تحت پوشش در شهرستان داریم که جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر را در بر می گیرد.
وی تصریح کرد: با کمک خیرین شهرستان تا امروز برای ۷۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش توانسته ایم پک تحصیلی تهیه و تحویل دهیم.
وی با تقدیر از خیرین که همیشه حامی این قشر از جامعه هستند گفت: ارزش ریالی هر پک اقلام کمکی به دانش آموزان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.
کمک به دیگران انسان را از بیماریهای روحی نجات میدهد
در ادامه حجتالاسلام جواد طاهری، امام جمعه کاشمر نیز با تأکید بر اهمیت کمک به همنوعان اظهار کرد: کمک به دیگران پیش از همه به سود خود فرد است و انسان را از بیماریهای روحی نجات میدهد.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه اهل بخشش از اهل بهشت به شمار میروند، اظهار کرد: صدقه، زکات و حتی کوچکترین هدیه میتواند دل دیگری را شاد کند و این شادی به خود شخص بازمیگردد.
وی گفت: دعاهای افراد سخاوتمند زودتر مستجاب میشود و یاری رساندن به دیگران، روح انسان را از بیماریهایی چون بخل و خساست پاک میکند.
طاهری افزود: بیشتر اهل بهشت افراد سخاوتمند هستند و یکی از مهمترین راههای دستیابی به آرامش و پاکی درون، کمک به دیگران است.
امام جمعه کاشمر در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت حجاب در جامعه تصریح کرد: حجاب سپری محکم در برابر نگاههای ناپاک و آسیبهای اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: پوششی که تنها صورت و دستها را آشکار بگذارد، مورد رضایت خداوند بوده و به فرد کمک میکند تا با عزت و شخصیت در جامعه حضور یابد.
