صباغیان: خدمت به سالمندان عبادتی ارزشمند و مورد توجه خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان صبح سه شنبه در اختتامیه همایش سراسری تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کشور با بیان این‌که سالمندان سرمایه‌های گران‌بهای جامعه هستند و خدمت به آنان افتخاری بزرگ است، اظهار کرد: هر زحمتی که در مسیر خدمت به سالمندان کشیده شود، نزد خداوند محفوظ و ارزشمند است و خدمت به آنان عبادتی است که اجرش بی‌نهایت است.

وی با اشاره به نقش زائران امام رضا (ع) و احترام ویژه خداوند نسبت به آنان افزود: زمانی که جناب آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بودند، همواره این روایت امام رضا (ع) را بیان می‌کردند که کسی که زائر من را تکریم کند، مرا وام‌دار خود کرده است. هر خدمتی که به سالمندان و زائران ارائه شود، مصداق بارز این روایت است و نشان‌دهنده جایگاه والای این افراد نزد خداوند است.

وی همچنین به یاد سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، اشاره کرد و گفت: اخلاص و فداکاری ایشان الگویی برای همه ما در خدمت به مردم و جامعه است.

قائم مقام کمیته امداد با تقدیر از امدادگران سراسر کشور خاطرنشان کرد: امدادگران با دغدغه و تلاش فراوان، خدمت‌رسانی به سالمندان را در اولویت قرار داده‌اند. این همایش فرصتی بود تا از تلاش‌های همه امدادگران استان خراسان رضوی، همکاران حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده، حوزه فرهنگی و اصحاب رسانه که شبانه‌روز در خدمت سالمندان فعالیت کردند، تشکر شود.

صباغیان در ادامه به نقش خیرین و نیکوکاران اشاره کرد و گفت: بخش عمده فعالیت‌ها و حمایت‌ها از سالمندان تحت پوشش، با همراهی خیرین و نیکوکاران انجام می‌شود. بدون همراهی آنان، ارائه خدمات گسترده به سالمندان و ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان امکان‌پذیر نبود. این همایش فرصتی بود تا قدردانی از همکاران، امدادگران و خیرین اعلام شود و فرهنگ تکریم سالمندان بیش از پیش در جامعه ترویج یابد.

وی با تأکید بر اهمیت دعا و پشتیبانی معنوی برای امدادگران و خیرین گفت: همه باید برای تحقق اهداف کمیته امداد و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تلاش کنیم. امید داریم که این همایش بابرکت موجب تقویت همدلی و همکاری در خدمت به سالمندان شود و الگوی خدمت و محبت در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.