۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند در چناران

چناران- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مرحله اول در دبیرستان دخترانه سمیه چناران توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمود حامد بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مرحله اول در دبیرستان دخترانه سمیه چناران توزیع شد تا دانش‌آموزان نیازمند، مهر را با لبخند آغاز کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران بیان کرد: در مرحله اول توزیع این بسته‌ها با تلاش مشترک گروه‌های جهادی، خیرین، بسیج سازندگی، بنیاد برکت و بنیاد علوی تهیه و با هماهنگی آموزش و پرورش بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر نقش همدلی اظهار کرد: نهادهای دولتی، گروه‌های مردمی، مؤسسات خیریه، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پایگاه‌های مقاومت بسیج و دیگر گروه‌های جهادی با هدف ارتقا حس نوع دوستی در این طرح حضور فعالی داشتند.

حامد هدف از اجرای این طرح را حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه‌ای برای شروعی پرنشاط در سال تحصیلی جدید دانست.

