به گزارش خبرگزاری مهر، میر موسی میری نژاد روز دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی در دانشگاه علوم پزشکی مراغه اظهار کرد: حدود ۱۵ سال پیش یک سیستم سنجش آلایندگی هوا در مراغه راه‌اندازی شده ولی هیچگاه به‌درستی کارنکرده است.

وی گفت: راه‌اندازی سامانه جدید برعهده شهرداری است و با وجود تشکیل جلسات متعدد تاکنون اقدامی دراین‌خصوص انجام نشده است.

میری نژاد در ادامه از تشکیل کارگروهی برای جمع‌آوری و نظارت بر تغذیه فروشی‌های خیابانی خبر داد و افزود: جمع‌آوری تغذیه فروشی‌های سیار نیازمند همت و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، رعایت‌نشدن اصول بهداشتی عرضه مواد غذایی سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

رئیس اداره دامپزشکی مراغه، در این جلسه رفع مشکلات بهداشتی جمعه‌بازار مراغه را خواستار شد.

فراز احمدی افزود: کشتار غیرمجاز و فروش طیور و عرضه آنها از مشکلات اصلی این بازار است.

وی گفت: نبود سرویس بهداشتی، عرضه لبنیات فله‌ای، ماهی و اغذیه بخشی از مشکلات این بازار است.

معاون سیاسی فرماندار مراغه، نیز در این جلسه بر اجرایی‌شدن مصوبات جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی تأکید کرد.

اسکندری گفت: خروجی این جلسات با سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارد و عملیاتی‌شدن صورت‌جلسات ضرورت دارد.