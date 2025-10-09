به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی، روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی ضمن تبریک این مناسبت، بر نقش حیاتی این نهاد در سلامت عمومی جامعه و امنیت غذایی تأکید کرده و اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن آذربایجانشرقی در مسیر مهاجرت پرندگان، احتمال ورود بیماری از زیستگاههای شمالی کشور وجود دارد و لازم است هرگونه تلفات غیرعادی در پرندگان وحشی یا اهلی، بدون تأخیر از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش شود.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی کامل شبکههای دامپزشکی برای مقابله با تب برفکی خبر داد و تصریح کرد: تمام واکسنهای مورد نیاز تهیه و در مراکز شهرستانی توزیع شده است. همکاری دامداران در اجرای طرحهای واکسیناسیون، ضامن سلامت گلهها و پایداری تولید دامی است.
وی همچنین از تداوم نظارتها در حوزه دارو، درمان و کشتارگاهها خبر داد و افزود: در نیمه نخست سال، بیش از شش میلیون رأس دام در استان تحت مراقبت و کنترل بهداشتی قرار گرفتهاند. هماکنون ۱۸ کشتارگاه دام در استان فعال است که هشت واحد از آنها صنعتی بوده و سایر مراکز نیز در حال ارتقای ساختار و تجهیزات خود هستند.
به گفته حامی، فعالیت گسترده داروخانههای دامی، مراکز درمانی و آزمایشگاههای مرجع استان نقش بسزایی در کنترل بیماریها و افزایش سلامت فرآوردههای خام دامی داشته است.
وی در پایان با هشدار نسبت به احتمال بروز بیماریهای فصلی در دامها و پرندگان، از دامداران و روستاییان خواست نسبت به هرگونه تلفات یا علائم مشکوک حساس باشند و گفت: پیشگیری، تنها زمانی نتیجه میدهد که اطلاعرسانی و واکسیناسیون به موقع انجام گیرد.
