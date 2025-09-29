حافظ کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله ششم مرمت بقعه پیر بکران از توابع این شهرستان با اجرای سازه محافظ محراب این بقعه تاریخی به پایان رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان ادامه داد: با تلاش و پیگیری این اداره، پس از گذشت نیم‌قرن، داربست‌های فلزی محافظ محراب این بقعه تاریخی جمع‌آوری شد.

وی افزود: در سال ۱۳۵۳ به‌منظور حفاظت از محراب گچی و نفیس بقعه تاریخی پیر بکران، سازه‌ای محافظ با داربست فلزی بر روی محراب بقعه اجرا شد. طراحی نامناسب، پوسیدگی ساختار فلزی، ایجاد آشفتگی منظری و عدم استحکام لازم ازجمله معایب این سازه محافظ بود که در سال جاری پس از بررسی و طراحی سازه محافظ جدید و تأمین اعتباری بالغ‌بر ۷ میلیارد ریال، داربست‌های فلزی موجود جمع‌آوری و سازه‌ای سبک و مطلوب به‌منظور دفع مناسب رطوبت ناشی از نزولات جوی برای حفاظت از محراب نصب شد.

کریمیان تصریح کرد: علاوه براین در این مرحله از عملیات مرمت، ساماندهی نماهای آجری و سنگی، تکمیل آجرفرش محوطه، نصب بخشی از درب‌های چوبی بقعه پیر بکران و اجرای اندود و پوشش کاه‌گل نیز انجام شد.