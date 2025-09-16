پایان ۶ سال حصار فلزی بر قامت گنبد قابوس

به‌گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از نصب داربست‌ها، عملیات برچیدن آن‌ها توسط پیمانکار منتخب آغاز شده است.

وی با یادآوری چرایی نصب این داربست‌ها، افزود: این داربست‌ها در آذرماه ۱۳۹۸ باهدف پاک‌سازی و حذف علف‌های هرز روییده بر سطح گنبد نصب شد. علف‌هایی که در پی وقوع سیل گسترده ابتدای سال ۱۳۹۸ در استان گلستان به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده بودند و خطر آسیب به سازه آجری این بنای تاریخی را افزایش داده بودند.

فعالی خاطرنشان کرد: مرمت اضطراری شامل تثبیت بخش رک بنا و تولید آجر نمونه مطابق با استانداردهای میراث جهانی بود که بااعتباری بالغ‌بر ۴۵ میلیارد ریال به انجام رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در ادامه سخنان خود یادآور شد: با شروع عملیات برچیدن داربست، بازدید عمومی از گنبد قابوس تا پایان این مرحله متوقف می‌شود و بلیت‌فروشی مجموعه به‌طور موقت تعطیل خواهد بود.

به گفته وی، پس از جمع‌آوری کامل داربست‌ها و پاک‌سازی محوطه، بازدید از این اثر جهانی دوباره آن‌هم با شرایط ایمن و مناسب برای گردشگران ممکن خواهد شد.

فعالی همچنین درباره ادامه طرح‌های مرمتی این اثر جهانی توضیح داد: در سال‌های اخیر، طرح مرمت بخش گنبد رک توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهیه و به تصویب شورای راهبردی و تخصصی امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی رسیده و با تخصیص اعتبار، به‌صورت طرح و اجرا دنبال می‌شود. این پروژه علاوه بر مرمت‌های اضطراری در بخش غربی گنبد رک، شامل تولید مصالح سنتی برای مرمت و مطالعات سلامت سازه است که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه گلستان انجام می‌شود تا درنهایت طرح جامع مرمت گنبد قابوس تهیه شود.

وی افزود: با جمع‌آوری کامل داربست‌ها، طرح ساماندهی عرصه میراث جهانی آغاز خواهد شد؛ طرحی که در گام نخست روشنایی و نورپردازی بنای گنبد قابوس و سپس ساماندهی عرصه و مسیر بازدید گردشگران را در بر می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: این پیر هزارساله معماری ایران همچون هر بنای ارزشمند دیگر نیازمند مرمت و مراقبت پیوسته است. جمع شدن داربست‌ها به معنای پایان کار مرمت نیست، بلکه بخشی از روند مداومی است که بر پایه اصول کنوانسیون‌های جهانی حفاظت و مرمت دنبال خواهد شد.