۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

پایان ۶ سال حصار فلزی بر قامت گنبد قابوس

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان گفت: پس از ۶ سال، عملیات برچیدن داربست‌های گنبد قابوس آغاز شد؛ داربست‌هایی که برای مرمت اضطراری برپاشد اما چهره یکی از آثار میراث جهانی را مخدوش کرده بودند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از نصب داربست‌ها، عملیات برچیدن آن‌ها توسط پیمانکار منتخب آغاز شده است.

وی با یادآوری چرایی نصب این داربست‌ها، افزود: این داربست‌ها در آذرماه ۱۳۹۸ باهدف پاک‌سازی و حذف علف‌های هرز روییده بر سطح گنبد نصب شد. علف‌هایی که در پی وقوع سیل گسترده ابتدای سال ۱۳۹۸ در استان گلستان به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده بودند و خطر آسیب به سازه آجری این بنای تاریخی را افزایش داده بودند.

فعالی خاطرنشان کرد: مرمت اضطراری شامل تثبیت بخش رک بنا و تولید آجر نمونه مطابق با استانداردهای میراث جهانی بود که بااعتباری بالغ‌بر ۴۵ میلیارد ریال به انجام رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در ادامه سخنان خود یادآور شد: با شروع عملیات برچیدن داربست، بازدید عمومی از گنبد قابوس تا پایان این مرحله متوقف می‌شود و بلیت‌فروشی مجموعه به‌طور موقت تعطیل خواهد بود.

به گفته وی، پس از جمع‌آوری کامل داربست‌ها و پاک‌سازی محوطه، بازدید از این اثر جهانی دوباره آن‌هم با شرایط ایمن و مناسب برای گردشگران ممکن خواهد شد.

فعالی همچنین درباره ادامه طرح‌های مرمتی این اثر جهانی توضیح داد: در سال‌های اخیر، طرح مرمت بخش گنبد رک توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهیه و به تصویب شورای راهبردی و تخصصی امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی رسیده و با تخصیص اعتبار، به‌صورت طرح و اجرا دنبال می‌شود. این پروژه علاوه بر مرمت‌های اضطراری در بخش غربی گنبد رک، شامل تولید مصالح سنتی برای مرمت و مطالعات سلامت سازه است که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه گلستان انجام می‌شود تا درنهایت طرح جامع مرمت گنبد قابوس تهیه شود.

وی افزود: با جمع‌آوری کامل داربست‌ها، طرح ساماندهی عرصه میراث جهانی آغاز خواهد شد؛ طرحی که در گام نخست روشنایی و نورپردازی بنای گنبد قابوس و سپس ساماندهی عرصه و مسیر بازدید گردشگران را در بر می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کرد: این پیر هزارساله معماری ایران همچون هر بنای ارزشمند دیگر نیازمند مرمت و مراقبت پیوسته است. جمع شدن داربست‌ها به معنای پایان کار مرمت نیست، بلکه بخشی از روند مداومی است که بر پایه اصول کنوانسیون‌های جهانی حفاظت و مرمت دنبال خواهد شد.

فاطمه کریمی

