به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دانش‌پژوهان حاضر در دوره تابستانه به رسم هر ساله، در پایان آموزش‌ها و رقابت‌ها، نتیجه و چکیده کار خود را در حضور داوران که از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند ارائه می‌دهند و امتیازی که از این ارزیابی کسب می‌کنند بخشی از نمره کل آنها است که در دوره به‌دست می‌آورند و طبق آن رنگ مدالشان مشخص می‌شود.

شایان ذکر است، چالش اصلی امسال حذف آلاینده‌های آلی از آب به وسیله نانوفوتوکاتالیست‌ها بود که دانش‌پژوهان عزیز با حضور در آزمایشگاه‌های دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و تحت نظارت و هدایت تیم علمی این دانشگاه به این مهم پرداختند و محل اسکان، کلاس‌های آموزشی و محل اجرای آزمون‌های پایانی نیز در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بود.

المپیاد دانش‌آموزی نانو هر ساله به همت باشگاه دانش‌آموزی ستاد نانو و زیر نظر باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزار می‌شود و مدال‌آوران علاوه بر دریافت جوایز نقدی از ستاد توسعه فناوری‌‎‌های نانو و میکرو و بنیاد ملی نخبگان، سهمیه نخبگی دریافت کرده و عضو کانون برگزیدگان نانو نیز می‌شوند.