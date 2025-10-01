به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، افشین رمضی، مدیر دبیرخانه دائمی المپیاد بینالمللی نانو، با اشاره به سابقه برگزاری موفق المپیادهای ملی نانو در ایران، اظهار داشت: تجربه ما در برگزاری ۱۶ دوره المپیاد ملی نانو، ایده بینالمللی کردن این رقابتها را مطرح کرد. با توجه به فعالیت اکثر کشورها در حوزه تحصیلات تکمیلی نانو، ابتدا تصمیم گرفتیم المپیاد بینالمللی را در سطح دانشجویی برگزار کنیم.
وی افزود: برای این منظور، یک کارگروه تخصصی در حوزه فناورینانو و همچنین دبیرخانه دائمی المپیاد بینالمللی فیزیک نانو برای دانشآموزان و یک کمیته راهبری متشکل از اساتید دانشگاههای مطرح دنیا تشکیل شد. نخستین دوره المپیاد بینالمللی دانشجویی در سال ۱۳۹۸ به میزبانی ایران برگزار شد. این المپیاد قرار بود هر دو سال یکبار برگزار شود که دوره دوم آن در سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰ شمسی) به دلیل همهگیری کرونا، به میزبانی دانشگاه سلطان قابوس عمان لغو شد.
رمضی در ادامه بیان کرد: سال گذشته مالزی میزبان دومین دوره المپیاد بینالمللی نانو در سطح دانشجویی بود و کشور تایوان نیز قرار است میزبان سومین دوره در سال آینده باشد. وی با تاکید بر پیشگامی ایران در بخش دانشآموزی نانو خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حتی کشورهای پیشرو در حوزه نانو نیز ورود چندانی به بخش دانشآموزی نداشتهاند و برنامههای کمتری در این زمینه دارند، ما به تازگی و با اتکا به تجربه ۱۶ ساله خود در المپیادهای ملی، تصمیم به برگزاری المپیاد بینالمللی برای دانشآموزان گرفتیم.
مدیر دبیرخانه دائمی المپیاد بینالمللی نانو تصریح کرد: دبیرخانه دائمی این المپیاد – چه در بخش دانشجویی و چه در بخش دانشآموزی – در ایران و در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مستقر است. او افزود: امسال با حمایت باشگاه دانشجویان جوان که متولی برگزاری المپیادهای ملی و بینالمللی کشور است، موفق شدیم میزبانی اولین دوره دانشآموزی را به صورت مجازی برعهده بگیریم.
او درباره کشورهای شرکتکننده توضیح داد: شرکتکنندگان از کشورهایی چون آلمان، بنگلادش، اردن، کویت، مالزی، عمان، پاکستان، فلسطین، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، تایلند، تونس، انگلستان، آمریکا، ونزوئلا، هند، استرالیا و ایران هستند. آزمون این دوره در تاریخ ۷ مهرماه به صورت مجازی برگزار شد. شرکتکنندگان پس از پایان آزمون، ۷۲ ساعت فرصت داشتند تا فیلمی از خود بارگذاری کنند و در آن مدل اقتصادی پیشنهادیشان را برای حل یک چالش زیستمحیطی ارائه دهند. پس از مرحله داوری، نتایج نهایی هفته آینده اعلام خواهد شد.
