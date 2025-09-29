  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی بررسی شد

اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، با هدف بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان، در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

پیش‌نویس این سند که در واقع پانزدهمین اقدام کلان در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تدوین و برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تحویل داده شده است.

در این مرحله، کمیته تخصصی مأموریت دارد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیش‌نویس نهایی سند را آماده کند. نهایی شدن این سند می‌تواند گامی مهم در توسعه خدمات مالی دیجیتال و اقتصاد نوآور کشور باشد.

فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند؛ این فناوری‌ها امکان انجام تراکنش‌های امن و سریع، افزایش شفافیت مالی، گسترش خدمات بانکی و پرداخت دیجیتال و ایجاد فرصت‌های نوآورانه برای کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها را فراهم می‌آورند.

کد خبر 6605706
هنگامه فروغی

