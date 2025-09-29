به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران ، درخصوص انجام پیش پرداخت قرارداد خرید واگن‌های مترو از چین توسط دولت، اظهارکرد: بخشی از پیش پرداخت قرارداد با چین برای تأمین واگن‌های مترو باقی مانده است؛ تمام اقدامات صورت گرفته اما فعلا پرداخت عملی انجام نشده است.

وی با اشاره به ورود رئیس‌جمهور به این موضوع در مدت اخیر، یادآور شد: رئیس جمهور در این خصوص جلسه‌ای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد و تمام نهادهای مربوطه ازجمله بانک مرکزی موافق هستند که پیش پرداخت صورت بگیرد اما هنوز عملیاتی نشده است.

چمران با تأکید بر اینکه تمام دستورهای لازم صادر شده اما هنوز پرداخت صورت نگرفته است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مبلغ در بانک مرکزی در انتظار پرداخت است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

گفتنی است چندی پیش شهرداری تهران بخشی از ۱۵ درصد پیش پرداخت قرارداد واگن‌های مترو را انجام داد و مقرر شد که مابقی آن را دولت پرداخت کند و سهم پرداختی از سوی شهرداری را نیز بپردازد.

به گفته مدیران شهری، ساخت رام‌های قطار در چین در حال انجام است و در صورتی که مشکلی در مسیر اجرای قرارداد انجام نشود، اولین رام قطار بهمن ماه ۱۴۰۴ و مابقی به تدریج وارد کشور می‌شود.