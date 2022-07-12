موفقیت تست گرم قطار ملی/آخرین جزئیات قرارداد تامین واگن از چین

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ از سال‌ها پیش بوده که زمزمه طراحی و ساخت قطار ملی با همکاری دانشمندان و شرکت‌های فناورانه داخلی مطرح شد، قطاری که توسط شرکت واگن سازی و با توان بیش از ۸۰ درصدی داخل قرار شد ساخته شود.

این قطار که توسط شرکت واگن سازی تهران و با کمک جهاد دانشگاهی و همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور ساخت شده بود فروردین ۱۴۰۰ رونمایی شد.

بدون شک ایجاد ۱۱ خط مترو در تهران و توسعه شبکه ریلی پایتخت به واگن و قطار احتیاج دارد و انجام این کار علاوه بر توسعه مترو می‌تواند منجر به کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شود و در شرایطی که روزانه یک و نیم میلیون مسافر از مترو تهران استفاده می‌کنند تأمین قطار مورد نیاز در تهران از جمله مهمترین برنامه‌هایی است که مدیریت شهری پیش روی خود دارد.

نیاز تهران به بیش از هزار واگن مترو

به گفته علیرضا زاکانی شهردار تهران در حال حاضر هفت خط مترو تهران نیازمند ۲۵۰۰ واگن است اما تنها ۱۵۰۰ واگن در تهران فعالیت می‌کنند که از همین میزان نیز بیش از ۳۰۰ واگن خارج از سرویس هستند و مابقی نیز سالم نیستند و به اورهال احتیاج دارند.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأمین واگن گفت: در حوزه تأمین واگن مشکلاتی وجود دارد و کسری این واگن‌ها به صورت کامل مشهود هستند و در این راستا بحث تأمین منابع ارزی خارجی مطرح شده و یکی از مسیرها تأمین واگن از سمت چین است.

شفیعی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه مدیریت شهری تأمین واگن‌های مورد نیاز مترو و تکمیل خطوط هفتگانه مخصوصاً خطوط ۸ تا ۱۱ است.

بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت قطار ملی

مهدی شایسته اصل مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قطار ملی گفت: مأموریت اصلی قطار ملی این بود که ما به کمک آن بتوانیم شرکت‌های دانش بنیان ایرانی را که قطعات و فناوری‌هایی در حوزه مترو دارند را محک بزنیم تا در صورت توانایی این شرکت‌ها در ساخت قطارهای داخلی از آنها کمک بگیریم.

وی تصریح کرد: هفته گذشته تست گرم قطار ملی با موفقیت انجام شد و اگر استانداردهای آن جاری شود می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش زیادی از واگن‌های دیگر نیز ساخته شوند.

قرارداد ۶۳۰ واگنی با چین پیش روی ایران

یکی از مهم‌ترین قراردادهای هم که شهرداری تهران به دنبال پیشبرد آن است قرارداد تأمین ۶۳۰ واگن با کشور چین است که در بستر این قرار داد تعدادی واگن و تعدادی قطعه وارد کشور می‌شوند و قطعاتی که وارد می‌شوند تبدیل به قطار ملی خواهند شد.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نیز درباره قرارداد تأمین واگن با چین گفت: در بستر قرارداد ۶۳۰ واگن با چین تعدادی از واگن‌ها به صورت کاملاً ساخته‌شده وارد ایران خواهند شد و تعدادی نیز به صورت قطعات منفصل وارد کشور می‌شوند.

وی ادامه داد: عمده قرارداد به صورت قطعات است و تعداد کمی از واگن‌ها به صورت ساخته شده وارد کشور می‌شوند.

آموزش نیروهای ایرانی برای ساخت قطار

البته همانطور که گفته شد در بستر قرارداد ایران و چین قرار است تا تعداد بسیار زیادی از قطعات وارد کشور شوند و این قطعات با بهره‌مندی از دانش ایرانی تبدیل به قطار ملی شوند.

مقدمی مدیرعامل واگن سازی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرارداد ایران و چین، گفت: این قرارداد به امضا رسیده است و در بستر آن قرار است ۶۳۰ دستگاه وارد کشور شود که از این تعداد ۵۶ مورد به صورت واگن‌های ساخته شده و ۵۷۴ مورد نیز به صورت قطعاتی هستند که در که در واگن سازی تهران ساخته خواهند شد.

وی با بیان اینکه این قرارداد اجتناب ناپذیر است گفت: قرارداد به صورت انتقال تکنولوژی است و بر همین اساس باید تعدادی از واگن‌ها در چین ساخته شوند تا هم ایرادات کار شناسایی شود و هم نیروهایمان آموزش ببینند.

مقدمی با تاکید بر اینکه این قرارداد فاینانس خارجی است بیان کرد: بر همین اساس بخشی از کار باید در چین انجام شود و نیروهای ایرانی نیز باید در آنجا آموزش‌های لازم را ببینند.

مدیرعامل واگن سازی تهران ادامه داد: همزمان با ساخت ۵۶ واگن در چین نیروهایمان نیز آموزش‌های لازم را می‌بینند و سپس به ایران باز می‌گردند

وی با بیان اینکه سهم ۱۵ درصدی قرارداد ایران هنوز در حال پیگیری است گفت: از زمانی که قرارداد تنفیذ شود و ۱۵ درصد پیش پرداخت تأمین شود ظرف مدت ۲ سال تحویل واگن‌هایی که ساخته شده اند آغاز می‌شود و ۳ سال بعد از آن نیز تمامی ۶۳۰ واگن تحویل داده خواهد شد.

تکمیل خطوط مترو اولویت شهرداری تهران

شهردار تهران، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری را تکمیل ۱۱ خط مترو تهران اعلام کرده است؛ خطوطی که به گفته زاکانی برای تکمیلشان جز منابع مالی به هیچ منابع دیگری احتیاج ندارند و دانش و علم کافی برای تأمین آنها در داخل وجود دارد.

طی هشت سال اخیر هیچ واگن مترو جدیدی به تهران اضافه نشده است و همین موضوع منجر به آن شده تا شاهد خرابی قطارهای مترو و اخلال در خدمت رسانی واگن‌ها و قطارهای مترو باشیم و البته باید منتظر ماند و دید تا نتیجه ورود قطعات مترو برای ساخت واگن‌های ملی به کجا می‌رسد.