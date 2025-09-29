غربالگری سلامت روان ۶۲ میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به گستره خدمات این سازمان در سال جاری، اظهار داشت: جمعیت هدف سازمان بهزیستی به صورت خاص خدمات تخصصی دریافت می‌کند و تمرکز ما بر پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در حوزه‌های مختلف است. تنها در سال جاری، بیش از دو میلیون و صد هزار مورد مداخله مرتبط با خودکشی توسط سامانه ۱۲۳ انجام شده که ۷۰ درصد آن‌ها با مشارکت مشاوران سلامت و پزشکان صورت گرفته است.

وی با تأکید بر نقش بهزیستی در سپهر اجتماعی کشور افزود: ما باید روایت‌گر دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم. متأسفانه در برخی موارد، این روایت‌گری مغفول مانده است. شخصاً در سه مأموریت بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، نقش بهداشت اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ها را تبیین کرده‌ام.

دکتر حسینی با اشاره به برنامه‌های سال جاری گفت: در حوزه مسکن، ساخت ۱۵ واحد مسکونی در استان‌های مختلف در دستور کار قرار دارد. همچنین آموزش‌های پیشگیرانه برای حداقل ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در زمینه ازدواج و مهارت‌های زندگی اجرا خواهد شد. سال گذشته نیز بیش از ۶ هزار زوج از جامعه هدف از خدمات جهیزیه و مشاوره روانشناختی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه با وزارت آموزش‌وپرورش افزود: در شهرهای مختلف، از جمله آذربایجان، مقرر شده است که ساعات بعدازظهر مدارس در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا خدمات اجتماعی و آموزشی از منظر بهزیستی ارائه شود. این مدل مشابه تجربه کشور ژاپن در استفاده از ظرفیت مدارس در ساعات غیراداری است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ظرفیت‌های این سازمان فراتر از تصور عمومی است، تصریح کرد: ما اعتراف می‌کنیم که میزان مشارکت بخش دولتی و عمومی در مسئولیت‌های اجتماعی کافی نیست. در بسیاری از مناطق، خدمات بهزیستی برای مردم کاملاً جدید و ناشناخته است. برخلاف تصور رایج، ما کودک یتیم را نگهداری نمی‌کنیم بلکه با حمایت مالی و اجتماعی، او را در بستر خانواده توانمند می‌سازیم.

وی در پایان با اشاره به اثربخشی سامانه ۱۲۳ گفت: ۹۲ درصد از دختران فراری که از طریق این سامانه شناسایی شدند، با مداخلات تخصصی به چرخه زندگی بازگشتند. همچنین غربالگری سلامت روان برای ۶۲ میلیون نفر انجام شده است. انتظار داریم رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، و نهادهای فرهنگی در تبیین نقش اجتماعی سازمان بهزیستی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.