عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره افت تحصیلی دانشجویان پزشکی اظهار داشت: اینکه گفته میشود جذب ۶۰۰ دانشجوی پزشکی در سال جاری منجر به افت شدید تحصیلی آنان شده، محل تأمل جدی است. چرا که همین دانشگاه در سالهای ۶۲ و ۶۳ با زیرساختهای محدودتر از امروز، توانسته بود حدود ۶۳۸ دانشجوی پزشکی را پذیرش کند و اتفاقاً خروجیهای موفقی هم داشت.
وی افزود: به نظر میرسد چنین موضعگیریهایی بیشتر برای ایجاد فضای منفی و جلوگیری از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی است. این در حالی است که کشور با بحران کمبود پزشک مواجه است و نمیتوان با اینگونه بهانهها مانع اجرای قانونی شد که به تصویب بالاترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی رسیده است.
فیاضی با اشاره به سابقه بحثهای مربوط به ظرفیت پزشکی در مجلس گفت: در جریان بررسی برنامههای وزیر بهداشت و وزیر علوم هنگام اخذ رأی اعتماد، بارها اعلام شد که زیرساختها کفایت نمیکند و تا زمانی که بودجه و امکانات لازم اختصاص نیابد، امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد. این همان منطقی است که امروز هم دنبال میشود. اما واقعیت این است که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند افزایش نیروی انسانی متخصص در حوزه پزشکی است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان کرد: اگر دغدغه افت تحصیلی مطرح است، باید بهطور شفاف و با عدد و رقم ثابت شود. آیا آمار دقیقی وجود دارد که نشان دهد دانشجویان جدیدالورود واقعاً دچار افت تحصیلی شدهاند یا صرفاً ادعایی است برای تعویق و تعلیق مصوبه؟ این موضوع نیازمند راستیآزمایی است و کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید به طور کارشناسی وارد ماجرا شوند.
وی ادامه داد: تجربه گذشته نشان داده که با مدیریت درست و تخصیص منابع، میتوان ظرفیت پذیرش را بالا برد و همزمان کیفیت آموزشی را حفظ کرد. کشورهایی که در حال توسعه هستند، دقیقاً همین مسیر را طی کردهاند و از طریق سرمایهگذاری در آموزش پزشکی توانستهاند کمبود نیروی انسانی در بخش سلامت را جبران کنند.
فیاضی تأکید کرد: به اعتقاد من، طرح مسائلی مانند نبود امکانات یا افت تحصیلی، اگرچه در ظاهر منطقی جلوه میکند، اما در باطن اقدامی برای خنثیسازی مصوبهای است که از حمایت مراجع عالی سیاستگذاری برخوردار است. مجلس اجازه نخواهد داد چنین بهانههایی باعث عقبگرد در برنامه افزایش ظرفیت پزشکی شود.
وی افزود: در شرایطی که مردم در مناطق مختلف کشور با کمبود پزشک عمومی و متخصص مواجه هستند، سخن گفتن از کاهش کیفیت به دلیل افزایش ظرفیت نهتنها پذیرفتنی نیست بلکه خلاف منافع ملی است. این رویکرد باید تغییر کند و وزارت بهداشت به جای مقاومت، برای جذب منابع مالی و توسعه زیرساختها تلاش کند.
نماینده مردم در پایان خاطرنشان کرد: اگر کمیسیونهای تخصصی مجلس ورود جدی نکنند، من شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد. باید بهطور شفاف مشخص شود آیا ادعای افت تحصیلی صحت دارد یا صرفاً ابزاری است برای به تأخیر انداختن اجرای یک قانون ملی. به هر حال، ما اجازه نخواهیم داد نیاز فوری کشور به پزشک، قربانی چنین فضاسازیهایی شود.
