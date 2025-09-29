عالیشاه: آموزش خانواده ها راهکار مقابله با آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه پیش از ظهر دوشنبه در آغاز به کار مرکز جامع «شوق زندگی» با هدف رصد، پایش، شناسایی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: اقدامات مصداقی و فوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به‌صورت جهادی و منسجم دنبال شود. اگر هر دستگاهی در چارچوب وظایف قانونی خود درست عمل کند، بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد.

وی افزود: با ابتکار دادیار حوزه سرپرستی دادسرای مرکز استان مازندران و هماهنگی با فرمانداری، طرح شناسایی صغار و محجورین در دستور کار قرار گرفته تا این افراد به دادسرا معرفی و از خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.

دادستان مرکز مازندران همچنین یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی را آموزش خانواده ها و اولیای قانونی، (قیم ها) دانست و گفت: آگاهی‌بخشی حقوقی به خانواده‌ها و سرپرستان می‌تواند از بروز خطاهای قانونی و افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

عالیشاه با اشاره به ظرفیت‌های روانشناسی و مشاوره‌ای موجود در این مرکز تصریح کرد: حضور کارشناسان و مشاوران در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، می‌تواند به توانمندسازی خانواده‌ها و کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار در حوزه حرفه‌آموزی تأکید کرد و افزود: ایجاد بستر آموزش‌های مهارتی برای زنان سرپرست خانوار از اقدامات کلیدی است که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت این مجتمع پیگیری کرد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: برای اصلاح امور اجتماعی و فرهنگی، باید فضای فعالیت میان نهادهای متولی رقابتی و پیش‌برنده باشد. نباید منتظر ماند که نهاد دیگر وارد عمل شود، بلکه هر دستگاهی باید بر اساس وظایف قانونی خود، جهادی و انقلابی و در قالب همکاری یکپارچه برای حل مشکلات اجتماعی اقدام کند.