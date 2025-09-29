به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه هتل‌های هما، این مراسم همزمان با دومین روز از هفته گردشگری، در ساختمان آموزش گروه هتل‌های هما برگزار شد.

در این آیین که با استقبال قابل توجه مدیران ارشد صنعت همراه بود، دکتر علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، بر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان محور تحول پایدار در این مدرسه تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این همکاری مشترک بین گروه هتل‌های هما و دانشگاه تهران، الگوی آموزشی کاربردی و استانداردی را ارائه دهد که هم نیازهای واقعی صنعت و هم توسعه علمی کارکنان هتل‌ها را تأمین کند. دکتر تابش همچنین از هیئت مدیره و مدیران گروه هتل‌های هما بابت این اقدام قدردانی کرد و بیان داشت که این مدرسه موجب ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌وری در بخش هتلداری کشور خواهد شد.

در ادامه، دکتر احمد ساعیان، مدیرعامل گروه هتل‌های هما، ضمن تأکید بر اینکه «آموزش، مطالبه اصلی صنعت هتلداری است»، از نگاه علمی مدیرعامل هگتا به حوزه آموزش تشکر و قدردانی کرد.

سخنرانان برجسته این مراسم همچنین شامل: دکتر ارسطو یاری (معاون نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی - هگتا)، ولی تیموری (مدیر کل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، مصطفی فاطمی (مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی)، نادر سید امیری (رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه تهران) و جمشید حمزه‌زاده (رئیس جامعه هتلداران) بودند.

در پایان مراسم رونمایی، جمعی از مدیران سابق گروه هتل‌های هما و هگتا نیز حضور داشته و این رویداد مهم را تبریک گفتند.