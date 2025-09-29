طی سال گذشته ۷۳ فقره خلع ید در اراضی ملی گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زاغی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سال گذشته مجموعهای از اقدامات حقوقی و حفاظتی برای صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی این شهرستان به اجرا درآمده است.
زاغی با اشاره به انجام ۷۳ فقره خلع ید به مساحت بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب گفت: برای مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و حفظ حقوق بیتالمال، خلع یدهای گستردهای صورت گرفته است.
وی افزود: در جهت برخورد قانونی با متخلفان، ۳۷ فقره قلع و قمع به مساحت ۷۳ هزار و ۲۸۳ مترمربع انجام شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی گرگان به دیگر تخلفات حوزه منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: در قالب ماده ۴۲ قانون منابع طبیعی، ۱۰۸ پرونده مربوط به قطع غیرمجاز ۲۹۳ اصله درخت پیگیری شده و همچنین ۱۰۶ فقره پرونده حمل غیرمجاز چوبآلات جنگلی بر اساس ماده ۴۸ تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۵ قانون، ۳۸ فقره تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت بیش از ۳۱۵ هزار مترمکعب شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام پذیرفته است.
زاغی همچنین درباره تعلیف غیرمجاز گفت: ۶۲ فقره پرونده مربوط به ورود غیرمجاز بیش از دو هزار و ۹۱۳ واحد دامی به اراضی ملی در قالب ماده ۵۰ تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان گفت: حفاظت از منابع طبیعی سرمایهای بیننسلی است که نیازمند مشارکت همه مردم و همکاری دستگاههای اجرایی است و اداره منابع طبیعی گرگان با جدیت تمام در مسیر مقابله با هرگونه تخریب اراضی ملی گام برمیدارد.
