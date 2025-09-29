  1. استانها
  2. قم
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

دستگیری باند سارقین محموله خودروهای باری در قم

دستگیری باند سارقین محموله خودروهای باری در قم

قم- رئیس پلیس آگاهی قم گفت: باند ۴نفره سارقین محموله های خودروهای باری که در محورهای مواصلاتی استان اقدام به سرقت از خودروهای سنگین در حال حرکت می کرد در یکی از استان های غربی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی پور، اظهار کرد: با تلاش کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان باند ۴نفره سارقین محموله های خودروهای باری که در محورهای مواصلاتی استان اقدام به سرقت از خودروهای سنگین در حال حرکت می نمود در یکی از استان های غربی دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: متهمان ابتدا منکر هرگونه سرقت بوده لیکن با ارائه ادله و مستندات جمع آوری شده لب به اعتراف گشوده و تاکنون تعداد بیش از ۱۰ فقره سرقت محموله که توسط باند اعلامی صورت گرفته شناسایی گردیده است، تحقیقات در راستای کشف سایر سرقت های اعلامی در دستورکار این پایگاه قرار دارد.

کد خبر 6605948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها