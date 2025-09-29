دستگیری باند سارقین محموله خودروهای باری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی پور، اظهار کرد: با تلاش کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان باند ۴نفره سارقین محموله های خودروهای باری که در محورهای مواصلاتی استان اقدام به سرقت از خودروهای سنگین در حال حرکت می نمود در یکی از استان های غربی دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: متهمان ابتدا منکر هرگونه سرقت بوده لیکن با ارائه ادله و مستندات جمع آوری شده لب به اعتراف گشوده و تاکنون تعداد بیش از ۱۰ فقره سرقت محموله که توسط باند اعلامی صورت گرفته شناسایی گردیده است، تحقیقات در راستای کشف سایر سرقت های اعلامی در دستورکار این پایگاه قرار دارد.